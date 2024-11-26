Для «Ростех Арены» заказывают имиджевый видеоролик за 900 тыс. рублей

Для «Ростех Арены» планируют снять «профессиональный имиджевый видеоролик» за 900 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчик — Государственное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининград». Закупка проведена у единственного поставщика. Согласно размещённому на портале проекту договора, исполнитель — ООО «Мобильное Телевидение». Рекламно-информационный материал должен быть изготовлен до 25 декабря 2024 года в соответствии с техническим заданием, которое на сайте госзакупок не размещено.

Согласно данным открытых источников, основной вид деятельности компании «Мобильное Телевидение» — деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации. Генеральный директор — Кристина Минжулина.

Стадион «Калининград» был переименован в «Ростех Арену» 1 июня 2023 года. Соответствующий меморандум был подписан правительством Калининградской области и госкорпорацией «Ростех». Стадион был построен для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, он рассчитан на 35 тыс. зрителей.