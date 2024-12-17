«Ростех Арена» решила демонтировать теннисный корт и обустроить футбольные поля

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На территории стадиона «Ростех Арена» в Калининграде планируют демонтировать теннисный корт и обустроить футбольные поля с искусственным газоном. На работы выделено 11,97 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчик — Государственное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининград». Закупка была проведена у единственного поставщика. Согласно проекту договора, размещённому на сайте, это московская компания «ЕНГО». Работы подрядчик должен выполнить до 25 декабря 2024 года по адресу: Солнечный бульвар, 25.

В конце ноября 2024 года «Ростех Арена» заказала изготовление «профессионального имиджевого видеоролика» за 900 тыс. рублей. Работы также должны быть выполнены до 25 декабря 2024 года.

Стадион «Калининград» был переименован в «Ростех Арену» 1 июня 2023 года. Соответствующий меморандум был подписан правительством Калининградской области и госкорпорацией «Ростех». Стадион был построен для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, он рассчитан на 35 тыс. зрителей.

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