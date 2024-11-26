Облвласти обещают запустить сдвоенные «Ласточки» на побережье в следующем сезоне

Областные власти занимаются решением проблемы переполненных поездов на приморском направлении. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Летом ко мне обращались жители с просьбой увеличить количество поездов до Зеленоградска. Для этого в январе следующего года добавим еще одну — десятую — и в следующем сезоне запустим сдвоенные „Ласточки“ на побережье. Было пять вагонов в составе, будет десять. Для светлогорского направления добавим ещё четыре поезда. Все эти меры позволят значительно улучшить качество перевозок», — пообещал глава области.

Также Беспрозванных анонсировал запуск с 14 декабря беспересадочных вагонов в Мурманск, Великий Новгород и Минеральные Воды.