КЖД: с 7 июня до Зеленоградска начнут курсировать сдвоенные «Ласточки»

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Сдвоенные составы «Ласточек» начнут курсировать по маршруту Калининград Северный — Зеленоградск-2 с 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

«10-вагонные составы, рассчитанные на 772 посадочных места, будут отправляться по выходным и праздничным дням с Северного вокзала в 11:20, 13:21, 15:22 и 17:23. Обратно из Зеленоградска-2 в 12:10, 14:10, 16:13 и 18:07. Поезда будут следовать по маршруту с одной остановкой на станции Кутузово-Новое», — говорится в сообщении.

Стоимость разового проезда в сдвоенных составах установлена как в скорых пригородных поездах. Билеты можно оформить в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт+» и в телеграм-боте «Электрички РЖД».

Как отмечает пресс-служба, для организации курсирования 10-вагонных «Ласточек» на Северном вокзале, станциях Кутузово-Новое и Зеленоградск-2 были проведены работы по удлинению платформ.

О планах запустить в текущем сезоне на побережье сдвоенные «Ласточки» Алексей Беспрозванных сообщил в ноябре 2024 года. 


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