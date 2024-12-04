В Калининграде собирают подписи в поддержку пространства «Катарсис»

В Калининграде собирают подписи в поддержку пространства «Катарсис»
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
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На платформе Change.org собирают подписи в поддержку культпросветпространства «Катарсис», которое завершает работу в помещениях на ул. Озерной из-за решения арендодателя открыть в этом месте торговую точку. По состоянию на утро 4 декабря петицию подписали более 1500 человек.

«„Катарсис“ — абсолютно уникальное арт-пространство, которое является неотъемлемой частью культурной жизни одного из главных туристических центров России прямо сейчас! И вместо это там откроют очередной алко-маркет? Который есть в каждом дворе города... Что тут скажешь, удивительное — рядом. Давайте сохраним легендарную локацию! А где купить алко там районе — и так знает каждый из нас!» — говорится в петиции.

Представители пространства поблагодарили тех, кто создал петицию за сохранение культурного проекта. «С такой поддержкой мы верим, что сохраним наш проект, пусть и на новом месте, но его принципы, цели и душа останутся неизменными!» — отмечается на странице «Катарсиса» «ВКонтакте».

Напомним, о закрытии калининградского книжного магазина «Катарсис», который также позиционировал себя как культпросветпространство, стало известно в конце ноября. «Основная причина: мне заявили, что уже есть твёрдая договорённость с желающими въехать на раскрученное место. Эти люди готовы платить высокую аренду. Тот, кто решает этот вопрос, ответил так: будет алкомаркет, федеральная сеть», — рассказал владелец Александр Мамаев.



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