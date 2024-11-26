Облвласти: в регионе заработал цифровой проект социальной поддержки осужденных

Все новости по теме: Исправительная система

В Калининградской области стартовал цифровой проект «Совершенствование процесса подготовки бывших осуждённых к социальной адаптации», разработанный региональным кабмином совместно с УФСИН. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Авторы проекта разработали цифровой инструмент для пробации – социальной адаптации и реабилитации осужденных, освободившихся из заключения, а также приговоренных к принудительным работам. Сервис реализован на сайте минсоцполитики. Его может использовать, например, инспектор исправительного учреждения, составляя индивидуальную программу или бывший осужденный и члены его семьи. Одним из принципов пробации является добровольность её применения.

«Рассчитываем, что комплекс совместных с УФСИН по Калининградской области мероприятий повысит качество подготовки к социальной адаптации осуждённых, сделает этот процесс более адресным и увеличит долю желающих принять участие в процедуре пробации», — прокомментировала запуск проекта заместитель председателя правительства Калининградской области — министр социальной политики Анжелика Майстер.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter