Облвласти: в регионе заработал цифровой проект социальной поддержки осужденных

В Калининградской области стартовал цифровой проект «Совершенствование процесса подготовки бывших осуждённых к социальной адаптации», разработанный региональным кабмином совместно с УФСИН. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Авторы проекта разработали цифровой инструмент для пробации – социальной адаптации и реабилитации осужденных, освободившихся из заключения, а также приговоренных к принудительным работам. Сервис реализован на сайте минсоцполитики. Его может использовать, например, инспектор исправительного учреждения, составляя индивидуальную программу или бывший осужденный и члены его семьи. Одним из принципов пробации является добровольность её применения.

«Рассчитываем, что комплекс совместных с УФСИН по Калининградской области мероприятий повысит качество подготовки к социальной адаптации осуждённых, сделает этот процесс более адресным и увеличит долю желающих принять участие в процедуре пробации», — прокомментировала запуск проекта заместитель председателя правительства Калининградской области — министр социальной политики Анжелика Майстер.