В России в 2,5 раза выросли темпы закрытия книжных магазинов

С ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г. в России было закрыто 220 книжных магазинов — в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022–2023 гг. (86). Сейчас в стране работают 2450 книжных. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента Ассоциации книгораспространителей (АСКР) Светлану Зорину.

В федеральной сети «Читай-город» (входит в сеть «Читай-город — Буквоед») за год было закрыто 18 магазинов, в екатеринбургской сети «Живое слово» — шесть, а в сети «Амиталь» (работает в Воронежской, Липецкой, Белгородской и Курской областях) — четыре. В «Читай-городе» закрытия магазинов объяснили «оптимизацией сети», а в «Амиталь» среди факторов закрытия торговых точек отметили близость части из них к местам боевых действий.

Ключевая причина роста темпов закрытия книжных магазинов — ценовой демпинг со стороны маркетплейсов, который «разрушает рыночные механизмы развития и дискредитирует традиционную книжную торговлю», отметила Зорина. На маркетплейсах бумажная книга может стоить на 30–50% ниже, чем в офлайн-рознице. Удерживать такие цены и предлагать существенные скидки указанные платформы могут, в частности, из-за более низких издержек: в отличие от офлайн-розницы, у них нет затрат на аренду помещения и на выплату зарплат довольно большому штату сотрудников.

По словам Зориной, крупные издательства заключать договариваться с некоторыми офлайн-магазинами о снижении цен на часть книжного ассортимента до уровня маркетплейсов. В качестве возможных мер господдержки Зорина назвала включение покупки книг в офлайн-магазинах в программу «Пушкинская карта» или аналогичную ей программу, а также внесение объектов книжной торговли в реестр креативных индустрий для получения господдержки.

Напомним, что ранее стало известно о закрытии калининградского книжного магазина «Катарсис», который также позиционировал себя как культпросветпространство. «Основная причина: мне заявили, что уже есть твёрдая договорённость с желающими въехать на раскрученное место. Эти люди готовы платить высокую аренду. Тот, кто решает этот вопрос, ответил так: будет алкомаркет, федеральная сеть», — рассказал владелец Александр Мамаев.