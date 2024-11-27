Власти разрешили построить в Пионерском два пятиэтажных дома

Специализированный застройщик «Парк хауз» получил разрешение на строительство двух пятиэтажных домов в посёлке Рыбное под Пионерским. Разрешение на строительство выдано министерством градостроительной политики региона 1 ноября.

Компании разрешается возвести многоквартирные дома на земельном участке с кадастровым номером 39:19:010105:544. Общая площадь первого и второго дома — 16815,5 и 4162,7 кв. м, жилая площадь — 9811,8 и 2407,6 кв. м соответственно. Разрешение на строительство действительно до 1 мая 2029 года.

Как следует из всероссийской системы проверки контрагентов, застройщик зарегистрирован в Калининграде на улице Эпроновской. Директором и учредителем является Сергей Боровиков.