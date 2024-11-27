Облвласти выдали разрешение на строительство малоэтажек в Светлогорске

Облвласти выдали разрешение на строительство малоэтажек в Светлогорске
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
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Областные власти разрешили построить три четырёхэтажных жилых дома в Светлогорске по адресу Калининградский проспект, д.15 — 17. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Разрешение выдано Компании «Штерн и К» 18 ноября, действовать оно будет десять лет. Строительство запланировали на участке с кадастровым номером 39:17:020021:212. Общая площадь зданий, согласно документам, составит 3840,52 кв. м., 4152,71 кв. м. и 4871,87 кв. м. Жилая площадь — 2068,74 кв. м., 2394,81 кв. м. и 2777,96 кв. м соответственно.

Проектная документация на строительство получила положительное заключение экспертизы 21 октября 2024 года. Компания, получившая разрешение, зарегистрирована с 2011 года в Калининграде на ул. Бассейной. В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

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