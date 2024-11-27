Облвласти выдали разрешение на строительство малоэтажек в Светлогорске

Областные власти разрешили построить три четырёхэтажных жилых дома в Светлогорске по адресу Калининградский проспект, д.15 — 17. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Разрешение выдано Компании «Штерн и К» 18 ноября, действовать оно будет десять лет. Строительство запланировали на участке с кадастровым номером 39:17:020021:212. Общая площадь зданий, согласно документам, составит 3840,52 кв. м., 4152,71 кв. м. и 4871,87 кв. м. Жилая площадь — 2068,74 кв. м., 2394,81 кв. м. и 2777,96 кв. м соответственно.