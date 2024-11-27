На улице Киевской разобрали «баррикады» из прилавков нелегальных торговцев (фото)

На улице Киевской разобрали «баррикады» из прилавков нелегальных торговцев (фото)
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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В Калининграде утром 27 ноября прошёл совместный рейд полиции и сотрудников комитета муниципального контроля против нелегальных торговцев, который из-за оперативного оповещения нарушителей закончился составлением всего одного протокола.

Несмотря на неудачу, сотрудники мэрии решили подогнать к рынку технику МБУ «Чистота», чтобы демонтировать самодельные прилавки, которые стали напоминать баррикаду, так как перекрывают значительную часть тротуара.

«Вероятно, что есть смысл подключать к подобным рейдам МБУ „Чистота“, ведь в моменты, когда торговцы прячут товар и разбегаются, бросая на газонах и тротуарах импровизированные прилавки, коммунальщики могут преспокойно посчитать все эти ящики и паллеты „мусором“ и с чистой совестью вывезти его свалку, — рассказали в пресс-службе мэрии появление техники. — На Киевской в итоге так и поступили».

В 2024 году, как пояснили в пресс-службе горадминистрации, с «шанхая» у Балтийского рынка в суды отправилось 128 протоколов, общая сумма штрафов по которым достигает 336 тысяч рублей.

«Если не происходит добровольная уплата, исполнительные листы передаются судебным приставам», — заключили в мэрии.

Напомним, что в начале октября администрация Калининграда сообщила, что направила обращение в Минюст о внесении изменений в КоАП в части наделения должностных лиц региона и города полномочиями изымать товары и средства торговли до суда.

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