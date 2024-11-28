Бросай товар и беги: как в Калининграде проходил рейд против незаконной торговли (фото)

Калининградская полиция в среду, 27 ноября провела масштабный рейд в Московском районе города, который назвала «Чистый город». Рейд проходил по нескольким направлениям. Где-то он был удачным, где-то не очень. В частности, нелегальные торговцы в районе Балтийского рынка на улице Киевской хоть и понесли незначительные потери из-за сорванного рабочего дня, однако наибольший ущерб понесла лишь одна калининградка, торговавшая очками — на неё был составлен протокол. Никого больше с поличным поймать не удалось, так как при виде сотрудников администрации и людей в форме основная часть бросила товар и убежала.

«С полицией у нас, наверное, всего три рейда было за этот год, — рассказала „Новому Калининграду“ главный специалист отдела контроля в сфере благоустройства комитета муниципального контроля Анна Биндасова. — С ними очень сложно договориться и состыковаться. Также сложно добиться того, чтобы при их появлении никто не убежал и остался торговать».

Биндасова подтвердила, что во время прошлых рейдов торговцы разбегались не так оперативно. В этот же раз «улов» оказался самым незначительным.

«Обычно мы стыкуемся на отдалённой территории, чтобы тут не „светился“ никто, — продолжила Биндасова. — Потом мы резко выходим и начинаем составлять протоколы. В этот раз кто-то явно предупредил, и народ разбежался».

Многие нелегальные торговцы во время рейдов применяют простую, но безотказную тактику: они отходят в сторону от своего прилавка, бросая товар, за которым в это время присматривает кто-то из «случайных прохожих». По словам Биндасовой, с брошенным товаром представители администрации ничего сделать не могут.

«Мы не можем привести на это место торговца насильно, изъять товар мы также не можем, потому что нет таких полномочий. Штраф же торговцы получают от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от решения суда», — заключила сотрудница администрации.

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