В Светлом суд вынес приговор 31-летней сотруднице банка за хищение денег у клиентов

В Светлом 31-летняя сотрудница банка получила срок за хищение денег у клиентов. Правда, отбывать его она будет через 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что летом 2024 года, консультант контрольно-кассового отделения банка в Светлом, имея доступ к дистанционному управлению счетами клиентов, создала поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств со счетов потерпевших на свой, заверяя при этом их своей электронной подписью. Банк принял фальшивые поручения к исполнению и перевел злоумышленнице в общей сложности 479 400 рублей.

В судебном заседании женщина, которая на данный момент беременна, а также имеет ребенка, для которого является единственным кормильцем признала свою вину. Приговором Светловского городского суда осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 000 рублей. На основании ч.1 ст. 81 УК РФ реальное отбывание основного наказания в виде лишения свободы отстрочено на период ее беременности и до достижения родившимся ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор не вступил в законную силу.