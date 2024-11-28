Калининградцы собрали более трех тысяч подписей за возвращение трамвая на пр-т Победы

Калининградцы собрали более трех тысяч подписей за возвращение трамвая на пр-т Победы
Изображение предоставлено Александром Панфиловым
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В Калининграде общественники, выступающие за сохранение и развитие трамвая, собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. Как сообщил «Новому Калининграду» один из инициаторов кампании Александр Панфилов, всего на текущий момент собрано 3023 подписи (1003 «живых» и 2020 электронных). Электронные подписи 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а бумажные досылались почтой.

«Также по почте я направил детские рисунки с изображением трамвая на проспекте Победы, картину и специальную футболку для Алексея Сергеевича [Беспрозванных], — добавил Панфилов. — Вся посылка с приложениями занимает 189 листов!»

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«Посылка» губернатору, фото: Александр Панфилов

В октябре этого года в начале проспекта Победы в районе Центрального парка рабочие приступили к демонтажу трамвайных рельсов. За год до этого на проспекте Победы демонтировали трамвайное кольцо. Рельсы начали убирать в апреле, в конце мая стало известно, что эту территорию переводят в зону специализированной общественной застройки.

В марте 2021 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявляла, что задача вернуть трамвай маршрута № 4 на проспект Победы не может быть решена быстро из-за того, что есть сложности с организацией кольцевого маршрута. Он, по её словам, был частично застроен.

В начале ноября жители проспекта Победы инициировали открытое письмо в поддержку калининградского трамвая. Сбор подписей ведётся в интернете, а также в оффлайн-режиме. Позицию защитников трамвая в интервью «Новому Калининграду» обозначил представитель общественности, краевед Александр Панфилов.

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