Защитник трамвая: общественный транспорт в городе доведён до ахового состояния

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Жители проспекта Победы Калининграда инициировали открытое письмо губернатору Алексею Беспрозванных и вице-премьеру Правительства РФ Марату Хуснуллину в защиту калининградского трамвая. Калининградцы предлагают всем желающим высказаться против планов расширения дороги на проспекте за счёт ликвидации трамвайной инфраструктуры и в целом против уничтожения системы трамвайного транспорта в областном центре. «Новый Калининград» поговорил с одним из инициаторов письма — представителем общественности, краеведом Александром Панфиловым.

После войны первым и единственным видом городского транспорта в Кёнигсберге-Калининграде стал трамвай, сообщает сайт МКП «Калининград-Гортранс». 4 июля 1946 года Кёнигсберг был переименован в Калининград, а 11 июля 1946 года был организован трамвайный трест.

Ровно 78 лет назад, 7 ноября 1946 года, сразу после демонстрации трудящихся по площади Трех Маршалов, от улицы Житомирской в сторону зоопарка пошел первый трамвай, открывший регулярное трамвайное сообщение после войны. Первый маршрут проходил следующим образом: переправа (район улицы Мариупольской у пересечения с железной дорогой на Пиллау) — Старая площадь (бывшая площадь Кайзер-Вильгельм-плац) — улица Житомирская (бывшая улица Штайндамм) — площадь Трех Маршалов — Сталинский проспект (бывшая улица Хуфеналлее) — универмаг (трамвайное кольцо у бывшей кирхи памяти королевы Луизы).

— Александр, почему появилось обращение? И почему именно вы решили заняться этой темой?

— Письмо — это коллективная работа команды, в том числе инициативных групп «Право на город» и «Парковое кольцо», оно появилось из-за той ситуации, которая сейчас набирает обороты на проспекте Победы, где власти уничтожают трамвайную инфраструктуру. Я участвовал в подготовке обращения и сборе подписей, потому что на проспекте Победы — мой дом, там живёт моя семья, потому что мне не всё равно.

Честно говоря, я в шоке от того, что планируется сделать — за счёт выделенных трамвайных путей расширить проспект с двух до четырех полос для автомобильного движения. Тут же возникает огромный вопрос по поводу озеленения — в соответствии с проектом реконструкции дороги тротуар появляется в тех местах, где стоят сейчас деревья. Есть большая вероятность, что озеленение будет убрано. И я, и мои соседи, жители других домов на проспекте Победы — мы очень сильно переживаем, потому что, помимо расширения дороги и увеличения загазованности, будут вырублены деревья. И если это, дай бог, будет замещено, то на какие-то кустики, как обычно.

Кроме того, трамвай — современный, скоростной, очень экологичный транспорт при условии, если он идёт по выделенным линиям, не пересекается с другим транспортом. Трамвай может развивать огромную скорость и при должном подходе быть аналогом метро или наземного метро.





— Но маршрут № 4, за который вы сейчас боретесь, был закрыт 15 лет назад, № 1 — в 2012-м. Почему вдруг сейчас, спустя годы, вы решили вступиться за эти пути?

— Пока сохраняется территория с трамвайными путями, есть возможность, вероятность, надежда на то, что трамвай вернётся. Потому что в те годы, когда это всё принималось, не было такого нынче модного термина, как комфортная городская среда, который сейчас власти любят использовать.

Генплан Калининграда, на который власти постоянно ссылаются, был разработан в 2016 году. И все эти действия — уничтожение трамвая, приостановление движения — были сделаны на основе этого старого генплана. Соответственно, если и были какие-то исследования целесообразности сохранения трамвайного движения, то больше, чем 10 лет назад, то есть они очень сильно устарели. Новых исследований, насколько мы видим, никто не проводил. И возникает большое противоречие — убирают пути, пытаются расширять дорогу. На основании чего, какое есть тому экспертное, научное, исследовательское обоснование?

Мы попытались сначала в соцсетях задавать эти вопросы мэрии, главе администрации Елене Ивановне Дятловой. В соцсетях нынешнего губернатора Беспрозванных оставляли вопросы. Но администрация города постоянно отвечает какие-то несвязные вещи, ответы «для галочки».

Спрашиваешь о причинах, отвечают, что нет пассажиропотока, трамвай убыточен. Секундочку, давайте разбираться! Общественный транспорт во всех городах и странах — это не про прибыль, это про перевозку людей, горожан, про их комфорт, комфортную среду. Это грузоперевозки могут быть выгодными или нет. А сравнивать пассажирские перевозки с грузоперевозками некорректно. Это люди, а не груз. И, кстати, тут же нам говорят, что сделают на Тельмана–Пролетарской экскурсионный трамвай. Во-первых, об этом говорили ещё 12 лет назад, но так и не сделали до сих пор. Во-вторых, это же просто такой аттракцион для туристов, а не общественный транспорт.

Или городские власти как-то написали нам в ответе в соцсетях, что Калининград стал очень автомобилизированным городом, поэтому якобы нам не нужен трамвай. Но подождите. Такое заявление — признание собственной некомпетентности и неэффективности. Потому что, как говорят транспортные эксперты, если город автомобилизированный, то это очень серьёзный сигнал о том, что с общественным транспортом в городе большие проблемы.

Потому что если всё было бы хорошо, люди бы выбирали общественный транспорт, где не надо платить за бензин, за страховку, парковку, думать, где оставить машину, и так далее. Ты вышел из дома, у тебя рядом остановка, сел, доехал до работы, до учебы, в место, которое тебе нужно.

В Калининграде мы имеем обратную ситуацию: общественный транспорт доведён до ахового состояния и, естественно, люди выбирают комфорт и, наверное, большую скорость по сравнению с той, что мы сейчас имеем на общественном транспорте.

Ещё момент про противоречия, вот прям лейтмотив: тебе власти говорят одно, а ты смотришь — на самом деле по-другому. Например, говорят, что убирают трамвай с проспекта Победы, потому что недостаточно пассажиропотока. Простите, а почему вы его с Киевской тогда убрали, из Балтрайона, из которого утром почти невозможно выбраться: нужно потратить примерно полтора часа на то, чтобы с Интернациональной или Громовой доехать до площади Победы. И я не раз наблюдал, когда люди просто идут пешком по тротуару мимо стоящего в пробке автобуса.

Пассажиропоток — это производная от спроса и предложения. В настоящий момент по проспекту Победы ездят автобусы — шесть маршрутов и маршрутка. Значит, пассажиропоток всё же есть, раз есть столько автобусных маршрутов? Да и вообще, как можно говорить про спрос на трамвай, если он элементарно по проспекту Победы не ходит?





— Есть мнение, что трамвай «тройка» якобы ходит полупустой. А ведь его, по идее, и планировалось продлить от кольца у парка Калинина дальше по проспекту Победы, задействовать те пути, которые сейчас демонтировали.

— Но это же, наверное, не из-за того, что люди на проспект Победы дальше не хотят ехать? Автобусы же там ходят, как я говорил. В том-то и проблема: никто не видел исследований, обоснований, какой там на самом деле пассажиропоток. Нам всё время что-то говорят, но не приводят подтверждающие данные. Я вот сейчас ехал на интервью на трамвае «тройка», а он был битком. Люди заходят, втискиваются... Явно трамваев же не хватает! И, к слову сказать, на трамвае я очень быстро доехал.

Рядом находится большая детская больница, в районе проспекта Победы есть немало соцучреждений — это музыкальная школа, библиотека, детские сады. И каким образом люди будут добираться в ту же поликлинику на Расковой, куда собираются приписать 31 тысячу калининградцев? Наверное, они будут идти пешком, потому что ближайшая остановка — это как раз Центральный парк, куда доходит трамвай?

Кстати, мы же собираем подписи не только через интернет, но и на бумаге. Пообщались с пенсионеркой-ветераном труда, ей 75 лет, она живет на Огарёва. И говорит, что сильно обеспокоена уничтожением трамвая, хочет, чтобы он вернулся, потому что рядом поликлиника, тяжело ходить. Сказала, что сильно переживает за «мамочек, которые деток своих несут на руках». Их Совет ветеранов, который тоже на проспекте Победы находится, готов присоединиться к обращению.

— Некоторые наши читатели, кстати, считают, что в Калининграде слишком узкие улицы, поэтому трамваю тут не место.

— Я не понимаю, что такое слишком узкие улицы. Вот сейчас на проспекте Победы до ремонта, в нормальном режиме — две полосы одностороннего движения и выделенные пути трамваев, которые там могут двигаться без реверсивного движения в обе стороны. Давайте сделаем исследование, привлечём экспертов, посчитаем, посмотрим! Пусть профессионалы делают выводы! Ну вот как можно, не разобравшись, просто брать и рубить?

А ведь выделенные трамвайные полосы на проспекте Победы — как история с фаршем, который назад потом не провернёшь. Если сейчас уберут эту выделенку и будет дорога в 4 полосы... Мы уткнёмся потом в так называемый спровоцированный спрос. Мы очень сильно беспокоимся, что, наоборот начнутся заторы. И днём это будут огромные пробки, ночью это будет гоночная трасса.

Выделенные трамвайные полосы ведь были и на Горького, и на Невского. Убрали выделенки, расширили дорогу для автомобильного транспорта. Теперь в час пик пробки, а ночью — гонки.

Мы за модернизацию трамвая, за современный подвижной состав. Мы не говорим про то, что нужно вернуть трамвай, который можно сравнить с ведром с гайками, который на первом повороте же развалится, и это что-то такое ужасное и громыхающее. Нет, трамвай может быть современным, скоростным, тихим. Можно делать бесшовные рельсы. Современный подвижной состав может быть тише, чем автобусы и троллейбусы.

— Есть какие-то города, с которыми мы можем себя сравнивать? Вот сказать: в этом городе нормально обустроили трамвайное движение, в принципе, мы могли бы сделать то же самое?

— Понятно, что Москва, Санкт-Петербург. Есть федеральная программа по развитию электротранспорта, куда вошло несколько городов, но этот праздник жизни не коснулся Калининграда. Города получают федеральные средства на модернизацию подвижного состава и инфраструктуры. Это как раз то, чего не хватает Калининграду. Как будто наши власти дают понять, что им это не надо. Единственное, что у нас произошло хорошего — это за почти три миллиарда рублей при прежнем губернаторе купили 16 новых трамваев, которым, по сути, сейчас ездить негде. То есть, с одной стороны, город в целом, калининградцы, руководство города говорит про развитие трамвая, про то, что нам нужно развивать трамвай. С другой — мы ни в какие программы не входим и в это же самое время убираем трамвайные пути. Это как бы нонсенс.

При этом городские власти на странице губернатора прям открытым текстом пишут, что у нас в приоритете — выведение трамвая на выделенные пути. Говорят одно, делают другое — эти самые выделенные пути на проспекте Победы они убирают. Как раз там, где трамвай мог бы быть скоростным и составить отличную альтернативу автобусу.

Кстати, одно из преимуществ трамвая, помимо тех, что я уже назвал, — это самая большая провозная способность среди всех видов общественного транспорта. Один трамвай может перевезти гораздо больше пассажиров. И ту же проблему с водителями автобусов, которых не хватает, и люди в итоге на остановках по 40 минут мёрзнут, можно было бы решить с помощью трамваев.

Вижу, что заявляют городские власти в комментариях, в то же время я понимаю, что нет какой-то программы, нет в принципе структурированного, единого подхода вообще к теме развития городского транспорта. Что мы будем делать, как мы будем делать? Ощущение, что всё — по какому-то остаточному принципу: ой, что-то люди плохо едут, давайте что-нибудь придумаем. Как с улицей Пролетарской — вместо трамвайных путей давайте-ка мы сделаем двустороннее движение автомобилей. Делают двустороннее движение, ой, что-то не работает, наверное, пешеходы мешают — они во всём виноваты. Ставят светофор. Но он почему-то не работает, опять что-то не так.

Всё упирается в то, что нет единого комплексного подхода, который должен начаться, наверное, с инвентаризации того, что мы сейчас имеем, понимания, в какой точке мы находимся, какая система координат, а дальше уже определиться, куда и как мы едем, готовить проекты, заявляться в федеральные программы по развитию электротранспорта и так далее...





— Чего ждёте от письма?

— Во-первых, мы ждём, что нас услышат, что власти включатся в процесс. Если пока не по сохранению, то, по крайней мере, приостановят уничтожение трамвайных линий. Потому что, с одной стороны проспекта Победы идёт разработка проекта расширения, с другой — на месте путей уже строят парковку, в том числе около дома, который там планируется построить на месте снесённой двухэтажки довоенной постройки. Нам, наверное, скажут, что парковка будет не для дома, а для посетителей парка или поликлиники, которую там пытаются строить на Расковой.

Ждём от властей в первую очередь, чтобы они наложили мораторий на уничтожение трамвайной инфраструктуры. Следующий этап — это привлечение экспертов по транспорту федерального уровня, которые могли бы оценить нынешнюю потребность Калининграда в общественном транспорте и внесли бы свои предложения.

Мы хотим видеть свежий взгляд, а не взгляд, который основан на данных десятилетней давности.

Очень надеюсь, что будет какая-то реакция от правительства Российской Федерации, от Марата Хуснуллина, который курирует сектор транспорта, инновации, электротранспорт. Возможно, получится Калининград включить в федеральную программу. Возможно, новый губернатор сможет как-то повлиять и что-то поменять.

— Есть ли уже какое-то взаимодействие с властями на этот счёт? Письмо вы написали, а услышали ли вас городские власти, выходили ли на связь?

— Сбор подписей пока сейчас идёт. Какого-то взаимодействия от властей, какого-то отклика, наверное, сейчас сложно ожидать, потому что, учитывая, какая коммуникация была до этого... Никакая. Но и письмо мы пока ещё не отправляем.

В соцсетях спрашиваю, есть ли программа обновления трамвайного парка. Мне отвечают про 100-метровый участок на проспекте Победы. Как-то так.

Хочется, чтобы со стороны власти не было какой-то глухоты. Я уверен, что люди должны до последнего бороться. И, по крайней мере, сделать так, чтобы их услышали.

Потому что те же городские власти часто используют такой аргумент, что к ним никто не обращался. В это время люди говорят: чего обращаться, всё равно это бесполезно, всё решено за нас. Я думаю, что не стоит так думать, нужно обращаться, нужно говорить о том, что тебя волнует, и надеяться до последнего, что тебя услышат. В общем, да, хочется, чтобы не было глухоты. Опять же, новый губернатор заявлял, что ему очень важно слышать людей.

— Трамвай — не единственная история, одним из инициаторов которой вы стали. Вы и липу спасали около Центрального парка?

— Да, была такая история в прошлом году, которая хорошо закончилась. Около Центрального парка есть огромная шикарная старинная липа, которая, возможно, еще видела ту самую королеву Луизу, в память о которой построена кирха рядом. Судя по размеру, по охвату, мы сделали примерное предположение, что вроде бы по датам совпадает — липе 200 лет.

А случилось следующее: я просто внезапно на сайте горадминистрации нашёл так называемый акт о необходимости, проще говоря — порубочный билет на эту липу. При этом я её хорошо помнил, потому что даже кого-то из приезжих родственников и гостей города водил показать и эту липу, и несколько буков, которые растут на островке на проспекте Мира, как раз мимо которых трамвай проходит. Единственное место в городе, где такие буки растут.

И вот я понимаю, что липу вот-вот должны вырубить, и решаю всё же за неё побороться. Написал сначала в администрацию, что это такое почтенное дерево, уникальное для города. Пытался расписать плюсы, почему его сохранение городу более выгодно, чем уничтожение. Но наткнулся на ту же самую глухоту: пришла стандартная какая-то отписка, что там провели исследование, документы уже есть, ничего не изменить, поэтому как бы «спасибо, пишите ещё» Тогда начал собирать подписи среди неравнодушных горожан, собирал их вручную недели, наверное, две. Были люди, которые очень помогли, — собирали на работе, среди коллег.

В общей сложности у нас получилось порядка 150 подписей. Но было печальное удивление, когда и на это пришла отписка. Однако часть людей, которые не успели подписать вручную, стали писать через электронную приёмную. И так получилось, что уже на третий заход вроде бы что-то начало меняться. Власти обратили внимание, что достаточно большому числу людей не всё равно. И здесь, наверное, какое-то человеческое неравнодушие, гражданская позиция помогли преодолеть глухоту, пробиться через неё. В общем, дерево до сих пор, слава богу, сохранено, радует людей.

Конечно, оно возрастное. Но, наверное, нет возрастных деревьев идеальных, так же, как и людей. Деревья так же, как люди, болеют, меняются, и за ним просто нужно ухаживать. Мы же когда идём к врачу, то надеемся, что нас вылечат, а не скажут: «Ну всё, гражданин, вам пора». Вот так и здесь. Я думаю, что нужно просто заниматься деревьями, как и всем остальным в городе. В Нестеровском районе есть захоронение Первой мировой под огромным дубом, который был старым уже больше 100 лет назад. Но за ним следили, поддерживали, сохраняли.

— Общалась не так давно с одним человеком, который переехал из другого региона. Он рассказывал, что понял: у калининградцев есть несколько триггеров — событий, вызывающих эмоциональные реакции. Это вырубка деревьев, ликвидация брусчатки, снос исторических зданий и точечная застройка... Теперь получается, что ещё и трамвай... Можете продолжить?

— Мне сложно говорить за всех калининградцев, но в моём понимании — это ещё и историческая черепица. Очень печально, что её не сохраняют. Возможно, на это есть основания, но в то же время мы видим, что в Железнодорожном и в Зеленоградске эту черепицу сохраняют. В Зеленоградске участвует муниципалитет, в Железнодорожном — правительство Калининградской области. В Калининграде, к сожалению, не получается. Возможно, нужно комплексно подходить и в то же время к каждой ситуации отдельно. Понятно, что во всём Калининграде сохранить черепицу дорого и, наверное, нереально. Но, опять-таки, надо определить какие-то приоритеты, Центральный район — проспект Мира, озеро Поплавок, улица Кутузова.

— А что думаете по поводу строительства дома в начале проспекта Победы, которое планирует сестра спикера Заксобрания Андрея Кропоткина?

— Не люблю слово компромисс. Но... Если человек купил участок, потратил деньги... Если застройка всё-таки неотвратима, надо, чтобы хотя бы она имела человеческое лицо. И чтобы услышали людей, которые оставили свои мнения во время общественных обсуждений. Хотя давайте вспомним, как появился парк Макса Ашмана. Известный промышленник на свои деньги купил огромный кусок земли, посадил деревья и подарил городу. Мне кажется, Калининграду такого не хватает и здесь вполне можно было бы такое сделать.

Кстати, с деревьями вообще интересная тема. В 2022 году бывший директор «Чистоты» Юрий Егоров заявил в эфире радио, что надо вырубать плодовые деревья, потому что они доставляют много неудобств дворникам — с деревьев сыпется алыча, сливы, яблоки. Я подумал — ну как так? Человек, который вот этим заведует, говорит, что не будет делать свою работу, лучше деревья срубить. А завтра он скажет, что жёлуди падают и каштаны, поэтому нужно вырубить те и другие. Меня очень сильно это задело. У меня на тот момент было несколько банок варенья из алычи, собранной как раз в городе на улице в нашем районе. Я подумал, что надо Елене Ивановне Дятловой написать про сказанную Егоровым дичь и приложить эту банку варенья.

В общем, с письмом банку варенья и отправил. Почтой. До последнего был готов, что её там или завернут, или меня куда-то вызовут, что посылка подозрительная, не террорист ли её отправил. Но она дошла в итоге.





Оказалось, что потом через я не помню какое время, но уже после отправки варенья Егорова сняли «в связи с утратой доверия», а Елена Ивановна была вынуждена оправдываться, что ничего такого они не имели в виду и вот вообще все плодовые деревья очень красиво цветут, их будут сохранять.

— Спасибо вам сказала за варенье?

— Было письмо ответное за её личной подписью, электронной, правда. Но про варенье там не было.

— Знаю, что на вашем счету ещё есть клумба, которую вы самостоятельно обустраивали? Благодаря этой истории я с удивлением узнала, что, оказывается, чтобы сделать клумбу, нужно разрешение.

— Да, потому что земля городская. Недалеко от моего дома есть городская клумба, за которой, ну, прямо было видно, что никто не ухаживает. В какой-то момент я понял, что всё, чаша переполнилась, я больше не могу смотреть спокойно, надо с этим что-то делать. Понимал, что земля городская и в теории можно прийти и что-то начать делать. С другой стороны, городские власти через время могут прийти и всё это убрать, скосить, и юридически они будут правы, потому что на их земле никто разрешения не выдавал, и ты это разрешение не получал. Вот, я решил пойти, наверное, длинным, но официальным путём. Возможно даже, что это получился такой первый гражданский опыт в нашем городе.

Написал официальный запрос на имя Дятловой — мол, вот, Елена Ивановна, прошу разрешить мне ухаживать за такой-то клумбой, обязуюсь высадить растения, поливать и так далее. Был готов, что придёт отписка, учитывая предыдущий опыт. Но в этом случае пришёл положительный ответ. Я вот, честно говоря, абсолютно без всякого сарказма благодарен. Разрешили. И мы с женой купили растения, высадили. Были проблемы с ночными ворами, которые это всё вытаскивали, пришлось потом это восполнять. Но к концу лета довёл клумбу до ума, подобрал растения, которые были по проекту, пережили период засухи — приходилось таскать из дома в вёдрах воду, проливать. Сейчас посмотрим, как зиму переживет.





Полностью ознакомиться с текстом обращения в защиту калининградского трамвая можно по ссылке. Кроме того, подписи можно оставить на подписных листах в музее «Дом китобоя», арт-пространстве «Сигнал», кофейнях «Кофе и добро», «Толстой».

Беседовала Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», личный архив Александра Панфилова