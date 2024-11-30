Снова увидеть трамвай: как в Калининграде борются за возвращение «четверки» (фото)

Калининградцы продолжают бороться за возвращение трамвая № 4 на проспект Победы, не обращая внимания на аргументы чиновников мэрии. На сегодняшний день горожане направили на имя губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина более трёх тысяч «затрамвайных» подписей. «Новый Калининград» напоминает о хронике борьбы за возвращение трамвая.



Дискуссия вокруг трамвайных путей на проспекте Победы обострилась с начала прошлого года, когда горвласти начали демонтировать пути с кольцевого разворота. Более того, в мае 2023 года стало известно, что эту территорию переводят в зону специализированной общественной застройки.

До этого бывший губернатор Антон Алиханов рассказывал о планах по восстановлению трамвайного маршрута № 4, движение которого было остановлено 15 лет назад, а глава администрации города Елена Дятлова допускала, что трамвай на проспект вернётся, но задача «не может быть решена быстро» из-за частичной застройки кольца.

Позиция властей по возвращению трамвая на Победку менялась и в течение 2024 года. Несмотря на демонтаж рельсов в районе перекрестка с улицами Пушкина и Марины Расковой, председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов в октябре заявлял, что трамвай ещё может туда вернуться и окончательного решения по этому вопросу не принято.

Фото предоставлено Александром Панфиловым

В начале ноября общественные активисты инициировали сбор подписей в поддержку трамвая — один из активистов Александр Панфилов (житель проспекта Победы, имеющий высшее образование в сфере логистики) рассказал, что, оказывается, параллельно с демонтажем путей с существовавшей долгие годы выделенной трамвайной линии на «Победке» власти разрабатывают проект расширения дороги и в принципе намерены «выделенку» ликвидировать. А это означает, что трамвайного маршрута, который мог бы ходить, не попадая в автомобильные пробки, как это сделано на Фестивальной аллее, на проспекте Победы уже не будет.

«А ведь выделенные трамвайные полосы на проспекте Победы — как история с фаршем, который назад потом не провернёшь. Если сейчас уберут эту «выделенку» и будет дорога в 4 полосы... Мы уткнёмся потом в так называемый спровоцированный спрос. Мы очень сильно беспокоимся, что, наоборот начнутся заторы. И днём это будут огромные пробки, ночью это будет гоночная трасса», — отмечал Панфилов в интервью «Новому Калининграду». Также он поднимал вопрос об анализе пассажиропотока и транспортной схемы, который должны были проводить власти перед тем, как решать вопрос о ликвидации трамвая.

После выхода интервью городская администрация перестала заигрывать с населением и выложила все карты на стол. 19 ноября глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда Антон Романов дал понять, что в планах у властей — демонтаж трамвайных путей на отрезке проспекта Победы от проспекта Кутузова до улицы Радищева и превращение этого участка в магистраль. Кроме того, чиновник сослался на низкий перспективный пассажиропоток (речь шла о 40 пассажирах в час на данном участке), рассказав, что горвласти проводили соответствующие исследования.

В публичную дискуссию с Романовым вступил вице-президент объединения предприятий электротранспорта МАПГЭТ Александр Морозов, который оценил перспективный пассажиропоток трамвая на проспекте Победы в Калининграде в случае ликвидации дублирования автобусами в 1300 человек в час. Пикировки продолжаются и по сей день.

Доводы Романова, оспоренные экспертами, лишь спровоцировали волонтёров проявить большую активность. Ответная активность, кстати, была замечена в социальных сетях, где появилось несколько комментаторов с пустыми профилями, утверждающих, что трамвай в Калининграде не нужен.

Сканы рисунков предоставлены Александром Панфиловым

В четверг вечером письмо с бумажными подписями по почте было отправлено в правительство. «Издалека кажется, что всё просто: письмо написал, забрал, отправил. Но это не так работает — это отдельная работа. Слава богу, у меня замечательные коллеги, которые с пониманием относились, помогали и поддерживали, — пояснил Панфилов. — Больше 3000 — это огромное количество подписей, и это очень приятно. Прежде всего, приятно, что люди объединились, откликнулись. Ты практически слышишь каждого человека, который оставил подпись, понимаешь, что это настоящий живой человек со своим мнением. Многие оставляли комментарии, мы получили порядка 370 их комментариев. И если разобрать, отсортировать, то, наверное, второй по популярности комментарий — „Верните трамвай на улицу Тельмана“ (там ходил маршрут № 1). Ещё довольно много комментариев было про наличие социальных объектов на проспекте Победы, как раз в том участке, который затрагивает трамвайную ветку».

Панфилов напомнил, что для российских губернаторов ввели ключевые показатели эффективности по повышению рождаемости и улучшению демографии. Общественный транспорт, по его мнению, играет тут не последнюю роль, так как с его помощью калининградцы добираются до поликлиник, школ (общеобразовательных и музыкальных с художественными), детсадов и других социальных объектов.

Треть подписей активисты собрали очно, а две трети — через социальные сети и дружественные телеграм-каналы. Александр Панфилов рассказал, что по ходу расширения кампании к ней присоединялись всё новые люди.

«У нас были точки сбора, но основной результат принесли волонтёры, за что им огромное спасибо, — рассказал он. — Кстати, почти все добровольцы были девушками и женщинами. На 19 помощников только один мужчина пришёлся. Поначалу всё шло не очень быстро, буксовало, потому были точки сбора, где находилось несколько волонтёров. Во второй половине сбора люди сами стали обращаться и говорили: „Такая интересная идея, давайте мы вас поддержим! Дайте, пожалуйста, подписные листы, мы там где-то пособираем“. Кто-то на работе, кто-то среди друзей стал этим заниматься. У волонтёров были свои волонтёры, помощники».

Изображения предоставлены Александром Панфиловым

В акции принимали участие и старожилы района. Например, бабушка-ветеран с проспекта Победы подключила к процессу ветеранскую организацию.

«Мне кажется, 70 или 80 подписей они собрали среди своих. Понятно, что пожилые люди помнят, как ходил трамвай, как это было удобно, — продолжает Панфилов. — Многие молодые люди уже не застали его на проспекте Победы, но всё равно было много молодежи среди тех, кто принял участие. И когда я смотрел адреса подписантов, оказалось, что много людей не только с проспекта Победы, но и с соседних улиц вроде Огарёва и Красносельской, Каштановой аллеи, проспекта Кутузова, и т.д. На той же Красносельской у нас огромный район с новостройками, и прямо видно, что эти люди нуждаются в каком-то доступном транспортном сообщении. Много людей из района „Вагонки“: это улица Радищева, Станочная, Харьковская, Ремонтная — то есть весь этот огромный кусок. А люди с проспекта Победы и района Огарёва и Каштановой писали, что им тяжело сейчас добираться из-за одностороннего движения. В сторону центра они не могут уехать, так как автобус проходит мимо, а обратно приходится идти от Кутузова довольно большое расстояние. Это тяжело пожилому человеку или родителям с детьми».

Ранее Александр упоминал, что вместе с подписными листами он направил в адрес главы региона детские рисунки на трамвайную тему. Оказалось, что это была инициатива с мест.

«В какой-то момент поступил запрос, люди стали спрашивать: „Вот у нас ребенок, а может ли он подписать?“ — продолжает Панфилов. — Но мы решили, что, наверное, всё-таки с 18 лет будем подписывать. В то же время хотелось дать возможность и детям высказаться. И рисунки — это как раз такой способ для них. Мы стали их получать и решили один из рисунков нанести на белую футболку для губернатора. Выбрали рисунок 10-летней Насти Шутовой, живущей на проспекте Победы. Прямо под её окнами трамвайные рельсы, и она мечтает, чтобы трамвай вернулся. Она хочет снова его увидеть под своими окнами».

Трамвайное кольцо, демонтированное в октябре прошлого года, по мнению Александра Панфилова, вполне можно перенести в район улицы Брусничной (такое мнение озвучивал ряд подписантов).

«Мне кажется, это тоже интересный момент, потому что Брусничная — это окраина с активным строительством, — уточняет Панфилов. — Плюс дальше идёт посёлок Космодемьянского, откуда достаточно большой поток людей направляется. Можно было бы говорить о каком-то пересадочном узле. В любом случае, пока мы говорим даже не о каком-то новом строительстве. Честно говоря, странно слышать заявления Дятловой и Романова, которые говорят, что нужно в микрорайон Восточный провести трамвай. Ну как можно говорить о новом строительстве! Сохраните то, что осталось. Мы не говорим о новой ветке, мы говорим о сохранении хотя бы того, что есть. Я надеюсь, губернатор прочитает вашу статью и скажет — давайте сохраним трамвай».

Текст: Иван Марков, Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар / Новый Калининград, изображения предоставлены Александром Панфиловым