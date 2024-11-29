В Калининграде до конца года намерены закрыть две угольные котельные (фото)

В Московском районе Калининграда до конца года закрываются две угольных котельных, расположенных на улицах Летней (дом № 50) и Павлика Морозова. Потребителей, привязанных к этим котельным, по словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, переключают на теплоцентраль вместе с жителями, дома которых запитаны от котельной предприятия ОАО «Молоко».

Для переключения абонентов (до этого от жителей этого района поступала масса жалоб на коптящие котельные) сотрудникам предприятия «Калининградтеплосеть» пришлось уложить 14 километров сетей. В итоге, котельная на Летней закрыта (там сейчас демонтируется оборудование), котельная на Павлика Морозова должна закрыться до конца года, а котельная предприятия ОАО «Молоко» закрываться не будет, однако в течение ближайшего времени жилые дома от неё отключат.

«Мы должны закрывать угольные котельные, — прокомментировала ситуацию Елена Дятлова. — Это экологическая составляющая нашего города, это воздух, это то, чем мы дышим. Котельные находятся в центре нагрузки, и это означает, что они находятся около жилых домов».

На сегодняшний день в Калининграде остаётся 27 угольных котельных. Также остаются предприятия, котельные которых отапливают не только производственные помещения, но и соседние жилые дома. Этот факт Елена Дятлова посчитала проблемой и объяснила, почему.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

«Нужно перевести всех на теплоцентраль, чтобы муниципалитет был гарантом надёжного теплоснабжения, — пояснила она. — В случае если будут происходить какие-то аварийные ситуации, администрация Калининграда вместе с муниципальным предприятием „Калининградтеплосеть“ будет жить на этих объектах, восстанавливая их. Это не частник. У нас лучше мониторинг температуры теплоносителя и качество оказываемой услуги. Мы для себя исключаем возможность отключения от системы теплоснабжения в зимний период. В прошлый зимний период вы видели такое по стране», — напомнила Дятлова про замерзающее в начале января Подмосковье.

В частности, по словам главы администрации, на следующий год запланировано переключение потребителей с котельной «Балтптицепрома» (район улицы Берестяной в микрорайоне им. Александра Космодемьянского).

В октябре прошлого года предшественник Максима Федосеева на посту председателя комитета городского хозяйства Вадим Борисов сообщил, что калининградские угольные котельные переведут на газовое обеспечение к 2030 году. Ранее власти называли разные сроки ликвидации угольных котельных. В 2020 году утверждали, что полный перевод на газ завершится к 2024 году. Позже в отчетах чиновников начал фигурировать 2025 год.