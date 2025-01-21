В Калининграде намерены закрыть девять угольных котельных в 2025 году

В Калининграде в 2025 году планируется закрытие девяти угольных котельных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В планах находится закрытие котельных по следующим адресам:

П. Морозова, 115Д;

Невского, 188;

Молодой Гвардии, 4;

Чувашская, 1а;

Гагарина, 41-45;

Гагарина, 55 (2 школа);

Барклая де Толли, 17;

Кутузова, 41;

Пр-т Победы, 18.

В число претендентов на закрытие в 2026 году вошли шесть котельных, расположенных на улицах Кутузова (дом № 41), Энгельса (дом № 51а), Емельянова (дом № 156б), на Аллее смелых (дом № 152а) и на проспекте Победы (дом № 18 и 199).

«Пока в городе ещё работают 23 „коптилки“, но скоро не останется ни одной», — отметила пресс-служба.

В октябре 2023 года Вадим Борисов сообщил, что калининградские угольные котельные переведут на газовое обеспечение к 2030 году. Ранее власти называли разные сроки ликвидации угольных котельных. В 2020 году утверждали, что полный перевод на газ завершитсяк 2024 году. Позже в отчетах чиновников начал фигурировать 2025 год.