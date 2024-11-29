Пассажиропоток авиакомпаний в России вырос в январе-октябре на 6,4%

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С января по октябрь пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 95,7 млн человек. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральное агентство воздушного транспорта.

Агенство отмечает, что на международных авиалиниях обслужено 22,8 млн человек, а на внутренних — 72,9 млн. Повышение составляет 21,5% и 2,2% соответственно.

В Росавиации сообщают, что рост связан с развитием инфраструктуры аэропортов, повышением мобильности населения и обеспечением транспортной доступности российских регионов.

За девять месяцев наиболее популярными перевозчиками были компании «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7 Airlines), «Россия» и «Уральские авиалинии». На их долю пришлось 69,5% всех перевозок.

Ранее пресс-служба калининградской воздушной гавани сообщила, что пассажиропоток аэропорта «Храброво» на международных рейсах продолжает падать. По итогам первого полугодия пассажиропоток на международных рейсах в «Храброво» снизился на 28%. В 2023 году он составил 100 тысяч человек. Чаще всего выполнялись рейсы в Минск и турецкую Анталию.

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