Пассажиропоток авиакомпаний в России вырос в январе-октябре на 6,4%

С января по октябрь пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 95,7 млн человек. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральное агентство воздушного транспорта.

Агенство отмечает, что на международных авиалиниях обслужено 22,8 млн человек, а на внутренних — 72,9 млн. Повышение составляет 21,5% и 2,2% соответственно.

В Росавиации сообщают, что рост связан с развитием инфраструктуры аэропортов, повышением мобильности населения и обеспечением транспортной доступности российских регионов.

За девять месяцев наиболее популярными перевозчиками были компании «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7 Airlines), «Россия» и «Уральские авиалинии». На их долю пришлось 69,5% всех перевозок.