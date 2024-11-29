В мужской колонии в Славяновке начали выращивать зеленый лук на продажу (фото)

Для дополнительного привлечения осужденных к оплачиваемому труду в исправительной колонии № 13 поселка Славяновка оборудовали новую зимнюю теплицу и приступили к выращиванию зеленого лука. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Теплица общей площадью 400 м² покрыта сотовым поликарбонатом для теплоизоляции, защиты от ультрафиолетовых лучей и комфортного освещения для роста растений. Необходимая температура воздуха обеспечивается с помощью специального печного обогрева. В октябре этого года силами 8 осужденных была проведена посадка лука-севка сорта «Стардаст (белый сортовой)», особенностью которого является интенсивное формирование зеленой массы. Работники теплицы поддерживают температуру в помещении, осуществляют посадку, полив и сбор урожая.

«В настоящее время уже собрано более тонны урожая, в планах учреждения ежемесячно осуществлять сбор до 3,5т зелени. Основная часть лука-севка реализовывается населению и сторонним организациям», — уточнили в УФСИН.