Власти ищут проектировщиков для модернизации освещения вдоль «Тропы здоровья» (фото)

Власти Калининграда ищут проектировщиков для модернизации освещения вдоль чкаловской «Тропы здоровья». Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, на работы выделено более 600 тыс. рублей.

Подрядчик должен разработать документацию по объекту «Модернизация сетей наружного освещения по ул. Докука и вдоль р. Голубая в г. Калининграде (Тропа здоровья)». Речь о земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:000000:11166, 39:15:000000:16386, а также о неразграниченном участке рядом с домом 103 на ул. Беланова. Работы необходимо выполнить до 31 марта 2025 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 декабря. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 9 декабря.

«Ищем проектировщиков для модернизации освещения вдоль чкаловской „Тропы здоровья“. Точнее вдоль объекта, созданного активными местными жителями на деньги „инициативного бюджетирования“ в 2020 году, освещения пока и вовсе нет никакого, но обязательно появится. Если позволят финансы, то строительно-монтажные работы проведём уже в 2025 году», — сообщила пресс-служба горадминистрации в соцсетях.

Как ранее заявляла Елена Дятлова, завершение работ по благоустройству «тропы здоровья» в Чкаловске — одна из «больных мозолей» для городских властей. Этот проект участвовал в голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», но не победил.