«Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото)

«Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото) «Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год (фото)
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Глава Калининграда Олег Аминов и сити-менеджер Елена Дятлова отчитались об итогах работы за 2023 год. Выездное заседание городского совета депутатов прошло в среду, 15 мая, в Доме искусств.

После традиционных итогов в цифрах, графиках, фото- и видеоматериалах присутствовавшим дали возможность задать вопросы. В рамках регламента это успели сделать 9 человек. Спрашивали про большое количество заборов в Калининграде и их законность, ремонт дорог, общественный транспорт и благоустройство. Как призналась Елена Дятлова, все вопросы были сложными, и на многие из них нет однозначного ответа.

В числе «больных мозолей» — завершение работ по благоустройству «тропы здоровья» в Чкаловске. Этот проект участвовал в голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», но не победил.

«У нас ограничения в бюджете, — напомнила сити-менеджер, — Мы можем оперировать только теми деньгами, которые мы собираем, т.е. нашей доходной частью. Я слышу про боль, я знаю про боль. Мы вместе с депутатами горсовета, формируя бюджет 2025 года, будем принимать решение, какие объекты благоустройства будут включены. А если бы все жители микрорайона приняли участие в этом голосовании, и эта территория победила, тогда я могла бы с полным основанием сказать, что на следующий год будет финансирование. Вопрос будет решаться при формировании бюджета 2025 года».

Всем, кто не успел задать свои вопросы, было предложено передать их в письменной форме.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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