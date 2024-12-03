Облвласти: испытания ж/д моста через Преголю в Калининграде завершены

Облвласти: испытания ж/д моста через Преголю в Калининграде завершены
Фото пресс-службы областной прокуратуры
Все новости по теме: Строительство дублёров двухъярусного моста

В Калининграде завершились испытания железнодорожного моста через Преголю. Специалисты оценили соответствие фактических конструктивных характеристик элементов пролетных строений проектным данным, пишет пресс-служба областного правительства со ссылкой на ГК «Бамтоннельстрой-Мост».

«При проведении статических испытаний каждое пролетное строение последовательно загружалось двумя локомотивами с осевой нагрузкой 21 тонна-силы и измерялись прогибы пролетных строений и напряженное состояние его элементов. При проведении динамических испытаний по мосту пропускался испытательный поезд из двух локомотивов общим весом 252 тонны с различными скоростями от 20 до 50 км/ч и снимались показания напряженного состояния главных балок и элементов проезжей части, а также вертикальных колебаний по каждому пролетному строению», — сообщил генеральный директор ООО «СК «Мостотрест» (входит в группу компаний Бамтоннельстрой-Мост) Евгений Надточий.

На основании испытаний была проведена обработка, анализ результатов и выдано заключение о возможности и условиях пропуска поездной нагрузки по мосту.

Напомним, что вместо признанного аварийным двухъярусного моста сооружают два новых: железнодорожный и автомобильный. Длина второго составит 386,7 метра. При этом железнодорожный мост растянется на 237 метров. Общая стоимость контрактов составляет более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — ГК «Бамтоннельстрой-мост». По состоянию на 22 июля техническая готовность автомобильного дублёра двухъярусного моста через Преголю в Калининграде составляла 30%. При этом в ноябре сообщалось, что движение по новому железнодорожному мосту-дублеру в районе ул. Портовой планируется запустить в декабре.

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