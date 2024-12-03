Минприроды: звероферма в Петрово фактически не имеет очистных сооружений (фото)

«Зверохозяйство Гурьевское», расположенное в посёлке Петрово Гурьевского района, ежедневно принимает жидкие отходы от населения населённого пункта на свои очистные сооружения. О том, что в рамках проведённой сотрудниками регионального минприроды проверки было установлено отсутствие проектной документации на строительство очистных сооружений и техническая документация по их эксплуатации, «Новому Калининграду» рассказал замминистра природных ресурсов и экологии Калининградской области Максим Никитин.

«Принимаемые жидкие отходы накапливаются на земельном участке в прудах накопителях без их очистки и обезвреживания, — пояснил Никитин. — При этом при проведении проверки гидрологическая связь прудов отстойников с озером Дивным не была установлена».

Система очистки с использованием прудов-накопителей применяется зверохозяйством с советских времён и, по словам замминистра, на сегодняшний день не отвечает экологическим требованиям. Поэтому фактически очистных на предприятии нет.

Никитин также рассказал, что сотрудники министерства регулярно получают жалобы от жителей на невыносимый запах со стороны отстойников, а также на «странный дым» распространяющийся с территории зверохозяйства.

«Мы планируем провести совместные мероприятия с Роспотребнадзором по установлению характера выбросов при сжигании на территории предприятия», — добавил Никитин.

Замминистра отметил, что с учётом того, что зверохозяйство принимает канализационные стоки посёлка Петрово, приостановка деятельности может вызвать новые социальные проблемы.

«Новый Калининград» попытался связаться с сотрудниками «Зверохозяйства Гурьевское», однако оперативный комментарий от предприятия получить не удалось.