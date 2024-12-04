Стоимость строительства школы в Гурьевске выросла почти на 700 млн рублей. Информация об этом содержится в проекте постановления на сайте правительства Калининградской области.

Изменения предлагается внести в постановление от 3 июня 2022 года. Тогда стоимость строительства школы в Гурьевске в рамках концессионного соглашения тогда оценивалась в 896 млн рублей. При этом объём софинансирования из областного бюджета власти установили в размере 93,5%.

Сейчас министерство образования Калининградской области предлагает увеличить стоимость строительства на 693 млн рублей. Таким образом она должна вырасти до 1 млрд 589 млн рублей. При этом по проекту постановления областное правительство также устанавливает предельный объём софинансирования из бюджета — 80,6%. Общий объём финансирования капитальных вложений из областного бюджета определён в размере 1,28 млрд рублей. Их реализация запланирована до 2025 года.