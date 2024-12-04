Калининградская область лидирует в СЗФО по числу отдохнувших в санаториях летом

Калининградская область заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе по числу отдохнувших в санаториях прошедшим летом. Об этом пишет информационная система «ТурСтат» со ссылкой на данные мониторинга портала бронирования Санатории-России.рф.

«В санаториях Калининградской области за три летних месяца 2024 года отдохнули 28,3 тыс. человек, что на 6% больше, чем летом 2023 года, а средняя стоимость путевки составила 31,6 тыс. рублей. Валовый доход калининградских санаториев за лето — 894 млн рублей», — уточняется в сообщении.

В общей сложности санаториии СЗФО минувшим летом приняли 110.8 тыс. отдыхающих, которые потратили на путевки в среднем 36,4 тыс. рублей. В целом по стране за этот период в лечебно-профилактических учреждениях побывало 2,2 млн человек.