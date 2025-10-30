Калининградская область заняла 2-е место в СЗФО по количеству гостей в санаториях

По итогам 2024 года Калининградская область заняла вторую позицию по количеству номеров в санаторно-курортных организациях (1812) и проживавших в них в течение года гостей (70 529) в СЗФО. Такие данные приводит Калининградстат.

На первом месте оказался Санкт-Петербург с 2398 номерами и 72 481 гостем. При этом по числу мест в санаторно-курортных организациях (3479) Калининградская область оказалась на третьем месте в СЗФО. На первой позиции разместился Санкт-Петербург (5635), а на второй — Ленинградская область (3544).

«На конец сентября 2025 года в Калининградской области работало 18 санаторно-курортных организаций. В них располагалось 1764 номера, рассчитанных на 3456 мест. За девять месяцев этого года 68,1 тыс. человек провели в санаторно-курортных организациях 715,1 тыс. ночей», — добавляет Калининградстат.

В декабре 2024 года сообщалось, что Калининградская область заняла первое место в СЗФО по числу отдохнувших в санаториях прошедшим летом — 28,3 тыс. человек, что на 6% больше, чем летом 2023 года. Средняя стоимость путевки составила 31,6 тыс. рублей.

