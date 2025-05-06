На месте культпросветпространства «Катарсис» собираются открыть ресторан

Помещения закрытого в конце 2024 года арт-пространства «Катарсис» на ул. Озерова планирует занять заведение общепита. Над входом появилась вывеска, однако пока нет расписания, передает корреспондент «Нового Калининграда». При этом в открытых источниках на 2ГИС уже размещена информация о том, что здесь скоро откроется ресторан.

Заведение будет работать под брендом, который ранее не был представлен в Калининграде. Подобные бары есть в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Предварительно, открытие нового проекта намечено на май.

Напомним, о закрытии калининградского книжного магазина «Катарсис», который также позиционировал себя как культпросветпространство, стало известно в конце ноября. «Основная причина: мне заявили, что уже есть твёрдая договорённость с желающими въехать на раскрученное место. Эти люди готовы платить высокую аренду. Тот, кто решает этот вопрос, ответил так: будет алкомаркет, федеральная сеть», — утверждал владелец «Катарсиса» Александр Мамаев.

Калининградцы инициировали сбор подписей в поддержку культпросветпространства. В общей сложности петицию подписали 3519 человек. 29 декабря 2024 года на ул. Озерова прошла последняя вечеринка перед закрытием «Катарсиса».

В феврале 2025 года в телеграм-канале книжного магазина сообщалось, что авторы проекта подыскивают новое помещение, но безуспешно. 25 апреля, отвечая на комментарии читателей о перспективах переезда в пространство «Понарт», представители «Катарсиса» сообщили, что у них не было таких планов: «Туда нас отправлял министр культуры (и туризма — прим. „Нового Калининграда“) Ермак, отвечая на вопросы публики в одном из сеансов прямой связи с народом».