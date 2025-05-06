На месте культпросветпространства «Катарсис» собираются открыть ресторан

Фото: «Новый Калининград»

Помещения закрытого в конце 2024 года арт-пространства «Катарсис» на ул. Озерова планирует занять заведение общепита. Над входом появилась вывеска, однако пока нет расписания, передает корреспондент «Нового Калининграда». При этом в открытых источниках на 2ГИС уже размещена информация о том, что здесь скоро откроется ресторан.

Заведение будет работать под брендом, который ранее не был представлен в Калининграде. Подобные бары есть в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Предварительно, открытие нового проекта намечено на май.

Напомним, о закрытии калининградского книжного магазина «Катарсис», который также позиционировал себя как культпросветпространство, стало известно в конце ноября. «Основная причина: мне заявили, что уже есть твёрдая договорённость с желающими въехать на раскрученное место. Эти люди готовы платить высокую аренду. Тот, кто решает этот вопрос, ответил так: будет алкомаркет, федеральная сеть», — утверждал владелец «Катарсиса» Александр Мамаев.

Калининградцы инициировали сбор подписей в поддержку культпросветпространства. В общей сложности петицию подписали 3519 человек. 29 декабря 2024 года на ул. Озерова прошла последняя вечеринка перед закрытием «Катарсиса».

В феврале 2025 года в телеграм-канале книжного магазина сообщалось, что авторы проекта подыскивают новое помещение, но безуспешно. 25 апреля, отвечая на комментарии читателей о перспективах переезда в пространство «Понарт», представители «Катарсиса» сообщили, что у них не было таких планов: «Туда нас отправлял министр культуры (и туризма — прим. „Нового Калининграда“) Ермак, отвечая на вопросы публики в одном из сеансов прямой связи с народом».

Самое читаемое:

Все новости за день


Обсудить в ВКонтакте

Публикации

Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото)
Шик, блеск, гламур: топ дорогих мест для встречи Нового года в Калининграде и области Шик, блеск, гламур: топ дорогих мест для встречи Нового года в Калининграде и области
От Уэнсдей до чагачино: где готовят ранний кофе и завтрак в центре Калининграда (фото) От Уэнсдей до чагачино: где готовят ранний кофе и завтрак в центре Калининграда (фото)
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter