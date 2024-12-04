В Калининграде на поставку 90 пар прокатных коньков выделили более 1 млн рублей

В Калининграде на поставку 90 пар прокатных коньков выделили более 1 млн рублей
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград

На поставку 90 пар прокатных коньков стадион «Балтика» в Калининграде выделил более миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупку произвели у единственного поставщика. Согласно проекту контракта, стадион заказал 90 пар прокатных коньков, 40 застёжек и 40 клипс. В стоимость также включили доставку товаров до Калининграда. Итоговая сумма составила 1,085 млн рублей.

Контракт на поставку заключили с московским ООО «ГК „Тайга“». Подрядчику необходимо доставить коньки в срок до 15 декабря по адресу проспект Мира, 15, в Калининграде. Гарантийный срок на продукцию должен составить 12 месяцев.

В середине ноября стадион «Балтика» заключил соглашение с ИП Спиридоновой из Калининграда об установке ледового катка. Работы необходимо произвести до 26 декабря, а их стоимость оценили в 1,5 млн рублей.

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