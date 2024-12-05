Горвласти выделили 30 млн рублей на ремонт части улицы Аксакова в Калининграде

Администрация Калининграда выделила 30 млн рублей на ремонт части улицы Аксакова. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.
Работы планируется провести на участке от улицы Свердлова до улицы Рихарда Зорге. Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит в течение 180 дней провести демонтажные работы, установить бортовой камень, отремонтировать тротуар и уложить асфальтобетонное покрытие. Заказчиком является МКУ «ГДСР», подведомственное администрации Калининграда. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 29,9 млн рублей. Подрядчика планируют определить 16 декабряВ конце ноября стало известно, что городские власти выделили почти 150 млн рублей на ремонт улицы Майской. Ремонтировать планируют участок улицы от Еловой Аллеи до переулка Майского. Финансирование предусмотрено до 2025 года. Помимо этого, деньги выделили также на ремонт улицы Старшины Дадаева.