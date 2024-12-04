На ремонт улицы Старшины Дадаева в Калининграде выделили почти 30 млн руб.

На ремонт улицы Старшины Дадаева в Ленинградском районе Калининграда выделили почти 30 млн рублей. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, исполнителю в течение 180 дней предстоит провести демонтажные работы, установить бортовой камень, отремонтировать тротуар и уложить асфальтобетонное покрытие. Заказчиком является МКУ «ГДСР», подведомственное администрации Калининграда. На работы готовы потратить до 29,8 млн рублей. Подрядчика определят 13 декабря.

В конце ноября стало известно, что городские власти выделили почти 150 млн рублей на ремонт улицы Майской, параллельной улице Старшины Дадаева. Ремонтировать планируют участок улицы от Еловой Аллеи до переулка Майского. Финансирование предусмотрено до 2025 года.