На ремонт улицы Майской в Калининграде выделили почти 150 млн рублей

На ремонт улицы Майской в Калининграде выделили почти 150 млн рублей
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
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На ремонт улицы Майской в Ленинградском районе Калининграда выделили почти 150 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте областного центра торгов.

Ремонтировать планируют участок улицы от Еловой Аллеи до переулка Майского. Финансирование предусмотрено до 2025 года. Заказчиком работ выступит МКУ «ГДСР», подведомственное администрации Калининграда. Дата начала подачи заявок на аукцион на данный момент неизвестна. Горвласти готовы потратить на капремонт улицы Майской 148,5 млн рублей.

В марте горвласти сообщали о планах капитально отремонтировать ул. Майскую «на всём протяжении». «Прежде чем приступим к поиску подрядчика, урегулируем ряд земельных вопросов. С этой целью на часть земельных участков сейчас наложили публичный сервитут, который позволит нам привести в порядок не только саму улицу, но и заезды во дворы», — анонсировала пресс-служба горадминистрации. Проект капремонта предусматривает проезжую часть из асфальтобетона, велодорожку, тротуары с обеих сторон улицы, парковочные карманы.

Летом администрация Калининграда выделила 17 млн рублей на ремонт перекрёстка улиц Майской и Партизана Железняка. Почти 2 млн рублей отводились на разработку проекта работ. Строительная длина должна была составить 120 метров.

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