В Калининграде вынесен приговор за убийство таксиста в поселке Ново-Дорожный

Калининградский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве водителя такси в поселке Ново-Дорожный. По ходатайству подсудимого оно рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая ранее единодушно признала его виновным в совершении убийства и не заслуживающим снисхождения. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Вердиктом коллегии присяжных было установлено, что ночью 21 сентября 2017 года ранее судимый мужчина, которому на тот момент было 54 года, задушил водителя такси, не желая оплачивать услуги по перевозке. После этого он облил автомобиль такси с трупом внутри горючей жидкостью и поджег, желая скрыть следы преступления. В судебном заседании подсудимый свою вину признал.

В четверг, 5 декабря, на основании вынесенного коллегией вердикта суд постановил обвинительный приговор, которым действия осужденного квалифицированы по ч.1 ст.167, п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ. За совершенные преступления ему окончательно назначено наказание на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.