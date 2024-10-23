Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве таксиста в Ново-Дорожном

В Калининградском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве водителя такси в поселке Ново-Дорожный. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Коллегия присяжных заседателей вынесла единодушно обвинительный вердикт, которым признано доказанным, что ночью 21 сентября 2017 года 54-летний на тот момент подсудимый Л. задушил водителя такси, не желая оплачивать услуги по перевозке. После этого, желая скрыть следы преступления, он облил автомобиль такси с трупом внутри горючей жидкостью и сжег», — сообщили в суде, уточнив, что, по мнению присяжных, при назначении наказания подсудимый не заслуживает снисхождения.

После обсуждения вынесенного вердикта суд постановит приговор, которым определит меру наказания подсудимому.