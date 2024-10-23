Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве таксиста в Ново-Дорожном

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве таксиста в Ново-Дорожном
Фото пресс-службы областного суда
Все новости по теме: Криминал

В Калининградском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве водителя такси в поселке Ново-Дорожный. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Коллегия присяжных заседателей вынесла единодушно обвинительный вердикт, которым признано доказанным, что ночью 21 сентября 2017 года 54-летний на тот момент подсудимый Л. задушил водителя такси, не желая оплачивать услуги по перевозке. После этого, желая скрыть следы преступления, он облил автомобиль такси с трупом внутри горючей жидкостью и сжег», — сообщили в суде, уточнив, что, по мнению присяжных, при назначении наказания подсудимый не заслуживает снисхождения.

После обсуждения вынесенного вердикта суд постановит приговор, которым определит меру наказания подсудимому.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter