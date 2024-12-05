Суд продлил экс-ректору БФУ Фёдорову содержание в СИЗО до февраля

Суд продлил экс-ректору БФУ им. Канта Александру Фёдорову содержание в СИЗО до начала февраля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в своём телеграм-канале.
«Постановлением Ленинградского районного суда от 5 декабря 2024 года срок содержания Фёдорову А.А. под стражей продлен на 2 месяца, а всего до 7 месяцев, то есть до 8 февраля 2025 года. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.
Следы на руках, вина и Аристотель: интервью с адвокатом экс-ректора БФУНапомним, 9 июля пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что бывший ректор БФУ Александр Федоров задержали вместе со его заместителем Еленой Мялкиной. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 обвиняемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей. В сентябре Александр Фёдоров заявил, что готов отправиться на СВО. При этом он отметил, что это не является следствием признания по предъявленным обвинениям, а фактом «признания своей управленческой ответственности» и «определенного чувства раскаяния за то, что он допустил возможность противоправных действий».