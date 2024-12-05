Суд продлил экс-ректору БФУ Фёдорову содержание в СИЗО до февраля

Суд продлил экс-ректору БФУ им. Канта Александру Фёдорову содержание в СИЗО до начала февраля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в своём телеграм-канале.

«Постановлением Ленинградского районного суда от 5 декабря 2024 года срок содержания Фёдорову А.А. под стражей продлен на 2 месяца, а всего до 7 месяцев, то есть до 8 февраля 2025 года. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

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