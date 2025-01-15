Суд признал дело экс-ректора БФУ Фёдорова «особо сложным»

Суд признал уголовное дело экс-ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александра Фёдорова «особо сложным». Информация об этом опубликована на сайте Калининградского областного суда по итогам апелляционного заседания.

Защита Фёдорова настаивала на незаконности решения оставить экс-ректора в СИЗО. Адвокаты отметили, что это не соответствует принципам гуманизма и законности, а доводы стороны обвинения о том, что Фёдоров может скрыться от следствия, надавить на свидетелей и продолжить преступную деятельность, основаны на предположениях. При этом учёный имеет недвижимость и регистрацию в Калининграде, а с поста руководителя университета он уже уволен.

В сообщении Облсуда отмечается, что нахождение лиц в СИЗО больше 6 месяцев возможно при условии, если их обвиняют в тяжких или особо тяжких преступлениях. Согласно ст. 109 УПК РФ, Фёдорова можно дерать под стражей до 12 месяцев. При решении вопроса о продлении ареста в декабре суд руководствовался характером и тяжестью совершённого бывшим ректором преступления, «необходимостью производства ряда следственных и процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств дела, особой сложностью уголовного дела, а также невозможностью изменения меры пресечения на более мягкую».

«Суд проверил объем выполненных следственных действий и пришел к верному выводу о наличии объективных причин, по которым расследование не было завершено в ранее установленный срок. При этом суд обоснованно учитывал необходимость получения заключений двух бухгалтерских экспертиз, ответов на ранее направленные запросы и поручения, а также проведения иных следственных действий, указанных в ходатайстве следователя, сделав правильный вывод об отсутствии фактов неэффективности расследования. <...> Учитывая характер и обстоятельства расследуемого дела, необходимость производства значительного объема следственных и процессуальных действий, в том числе производства ряда экспертиз, вывод суда об особой сложности уголовного дела является правильным», — говорится в сообщении Областного суда.

Следы на руках, вина и Аристотель: интервью с адвокатом экс-ректора БФУ