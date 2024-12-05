Эксперт — о застройке острова Канта: собор должен быть в городском контексте (фото)

Эксперт — о застройке острова Канта: собор должен быть в городском контексте (фото)
Фото: предоставлено Архитектурной мастерской 4+
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Застройку острова Канта нужно восстановить хотя бы частично. Такое мнение в интервью «Новому Калининграду» высказал архитектор Александр Кубасов, представляющий «Архитектурную мастерскую 4+». По мнению эксперта, Кафедральный собор необходимо вернуть в городскую среду.

«Исторический контекст обогащает нашу среду, — сообщил Кубасов. — Здесь, на острове Канта, проходит главный туристический маршрут, а кроме Кафедрального собора, по сути, ничего и нет. Средневековый собор в европейских городах никогда не находился в парке, он должен находиться в городском контексте. В конкурсном проекте мы восстановили прилегающую застройку и корпуса университета. Тут мог бы быть университетский образовательный квартал и, может быть, даже с гостиницами, с кафе и ресторанами на первых этажах».

Кубасов пояснил, что восстановление застройки позволило бы создать на острове «Музей средневековой городской культуры», который бы включил в себя университет «Альбертина», собор с могилой Канта, как минимум три квартала-сквера средневекового города и образовательный центр.

«В нашем проекте с южной стороны к воде эти кварталы не подходят, — добавил архитектор. — Но это тема дискуссионная. Можно было бы подумать и над музеефикацией подвалов ратуши, а также Голубой башни, входившей в крепостные укрепления — это тоже были знаковые объекты».

Ранее директор Кафедрального собора Григорий Хуциев публично выступил против застройки острова Канта, предложив архитекторам в первую очередь заняться проектированием застройки Альтштадта (территории между островом Канта и бывшим Домом Советов).

«Архитекторы и застройщики, алло, оставьте в покое остров! — заявлял „Новому Калининграду“ Хуциев. — Мы здесь лучше будем продолжать заниматься культурой, проводить музыкальные фестивали, создавать условия художникам, поэтам, музыкантам».

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