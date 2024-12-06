«Атмосфера глубокой осени»: синоптики прогнозируют заморозки в выходные

«Атмосфера глубокой осени»: синоптики прогнозируют заморозки в выходные
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

В выходные погода в Калининградской области будет облачной, с преобладанием пасмурной обстановки с дымкой. Как отмечают эксперты паблика «Погода и метеоявления Калининградской области», существенных осадков не выпадет, однако они могут приводить к образованию гололёдицы при около нулевой температуре.

В пятницу днём ожидается облачная погода с прояснениями/переменной облачностью, без осадков. Температура составит +1...+3°С в Калининграде, около 0...+1°С на востоке и до +3...+4°С в прибрежных районах. Вечером температура по области опустится до 0...-3°C. Эффективная (ощущаемая) температура −4...-7°C.

В субботу ночью в Калининграде и области температура воздуха составит 0...-2°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В дневные часы +1...+3°C в Калининграде и области, преимущественно облачно, временами возможны небольшие осадки в виде дождя/мокрого снега/мороси. Синоптики также не исключают вероятность гололёдицы.

В воскресенье ночью −2...+2°C, преимущественно облачно и без существенных осадков. Днём в Калининграде и области температура составит +1...+3°C, преимущественно облачно, не исключены небольшие осадки в виде мороси/дождя/мокрого снега. В тёмное время суток в регионе вероятна гололёдица.

По предварительным данным, в начале следующей недели погоду станет определять гребень азорского антициклона над севером Европы, «вследствие чего будет сухо, дневная температура останется без существенных изменений (+1...+4°C)».


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