Фонд «Верю в чудо» выставил на аукцион встречу с министром Алихановым

Фонд «Верю в чудо» выставил на благотворительный аукцион в рамках мероприятия «Зимний вечер» встречу с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым. Она должна пройти в нерабочее время в Москве, заявил его советник и куратор работы медиаблока ведомства Дмитрий Лысков.

«Встреча с победителем лота будет проходить в нерабочее время и не затронет рабочий график министра. По предварительной информации, местом проведения может стать Москва», — заявил Лысков.

Он отметил, что Алиханов много лет поддерживает благотворительную акцию фонда. Министр неоднократно участвовал в ней в статусе губернатора Калининградской области по приглашению руководителя организации Софии Лагутинской.