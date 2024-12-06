Фонд «Верю в чудо» выставил на аукцион встречу с министром Алихановым

Фонд «Верю в чудо» выставил на аукцион встречу с министром Алихановым
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Фонд «Верю в чудо» выставил на благотворительный аукцион в рамках мероприятия «Зимний вечер» встречу с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым. Она должна пройти в нерабочее время в Москве, заявил его советник и куратор работы медиаблока ведомства Дмитрий Лысков.

«Встреча с победителем лота будет проходить в нерабочее время и не затронет рабочий график министра. По предварительной информации, местом проведения может стать Москва», — заявил Лысков.

Он отметил, что Алиханов много лет поддерживает благотворительную акцию фонда. Министр неоднократно участвовал в ней в статусе губернатора Калининградской области по приглашению руководителя организации Софии Лагутинской.

Благотворительный «Зимний вечер» пройдёт в Калининграде 6 декабря в арт-пространстве «Заря». Стоимость входа установлена в размере 4 тыс. рублей, дресс-код — вечерний. Все собранные средства будут направлены на помощь подопечным детям благотворительного центра «Верю в чудо».

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