«СЛОТ», Сергей Трофимов, аниме и Mayot: афиша Калининграда на выходные

Благотворительный «Зимний вечер» в арт-пространстве «Заря», концерты калининградской поп-метал группы «Сайленс» в клубе «Склад» и российского рэпера Mayot на «Вагонке», бесплатный мастер-класс по созданию аниме-персонажа в «Цифре» и хиты мирового кино в филармонии — чем занять себя в выходные, рассказываем в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».

В пятницу, 6 декабря, в арт-пространстве «Заря» пройдет благотворительный «Зимний вечер» (18+), где проведут интерактив с гостями и новогоднюю дискотеку. «Главной изюминкой», по словам организаторов, станет аукцион с уникальными лотами. Мероприятие начнётся в 19:00. Дресс-код вечерний, стоимость посещения — 4000 рублей. Все собранные средства будут направлены на помощь подопечным детям благотворительного центра «Верю в чудо».

В арт-пространстве «Бастион» 6 декабря в 20:00 начнется концерт группы с «нестандартным» выбором известных хитов и сильным вокалом — KrissMen (18+). Коллектив представит свою новую программу, которую оценят любители блюза, соула, поп-рока и настоящей вечной музыки. «Непревзойденные романтики KrissMen — это жизнь, энергия, сила, любовь!» — убеждают в анонсе.

Калининградская поп-метал группа «Сайленс» 6 декабря представит свой первый полноформатный альбом в клубе «Склад» (16+). «Восходящие и перспективные музыканты устроят пожар в стенах клуба „Склад“, и лучше тебе не пропускать это шоу, а стать его неотъемлемой частью. Слёзы и любовь, смотря друг другу в глаза. Непередаваемый обмен энергией, драйв и эмоции — всё это ты прочувствуешь на себе 6 декабря и никогда не захочешь забыть этот вечер», — говорят организаторы. Поддержат коллектив их опытные товарищи из группы «Юность», которые исполнят треки из своего нового альбома. Концерт начнётся в 21:00.

В клубе «Вагонка» 6 декабря в 20:00 выступят легендарные рок-альтернативщики из Москвы — группа «СЛОТ», в багаже которой несколько десятков вечных хитов (16+) (напомним, что весной концерт был отменен). В 2024 году в коллективе произошли изменения: команда представила новую солистку. А в субботу, 7 декабря, в 20:00 на эту же сцену выйдет известный российский исполнитель Mayot (16+), который представит на сольном концерте все главные хиты, а также новые треки.

6 и 7 декабря в «Резиденции королей» пройдет танцевальный weekend (18+). «Не пропустите шанс увидеть захватывающее выступление и стать частью праздника», — приглашают организаторы и обещают яркую шоу-программу, поздравления именинников, а также конкурсы и подарки. Вход свободный.

Российская академия «Цифра» 7 декабря в 13:00 проведет бесплатный мастер-класс по созданию аниме-персонажа (6+). Дети 9–15 лет смогут познакомиться с основами создания аниме-персонажей в Photoshop, овладеть техниками рисования и цифровой живописи, узнать, как правильно строить персонажа, разработать собственный стиль и получить советы по его развитию. Гости также изучат распространённые ошибки начинающих и способы их избежать, а также встретятся с опытными художниками. Всех участников в конце мероприятия ждут специальные подарки. Регистрация на сайте обязательна, количество участников ограничено.

В «Доме китобоя» 7 декабря в 18:00 состоится лекция сооснователя арт-группы «Синие носы» Александра Шабурова «Художник и мироустройство: труд, капитал и самобытность» (12+). «Как художники забивают себе в голову гвоздь, что они — художники? Что такое „красота“? Что такое „духовка“, „эпохалка“ и „нетленка“? Всё это и многое другое Шабуров расскажет простым и увлекательным языком, на примерах из собственной жизни, из опыта своих товарищей и студентов, с показом большого количества иллюстраций и видео», — сказано в анонсе.

В воскресенье, 8 декабря, в филармонии прозвучат хиты мирового кино в исполнении камерного оркестра Калининградской филармонии, художественный руководитель и главный дирижёр которого — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва (6+). Солисты филармонии: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Анна Ушакова и Александр Добролюбов. В этот раз в программе будет представлена музыка из самых любимых кинофильмов, а среди авторов: Гарри Уоррен, Джонни Мэндель, Фрэнсис Лей, Барт Ховард, Джон Кандер и многие другие.





Российский автор и исполнитель песен Сергей Трофимов появится на сцене «Янтарь-холла» 8 декабря в 16:00 (6+). «Его постоянный, искренний и уважительный диалог со зрителем производит в зале всеобщее единение, не оставляя „пустых глаз“ и заставляя даже самого жестокосердного скептика смеяться и плакать, подпевать и даже танцевать. Каждая встреча с Сергеем Трофимовым подобна встрече с близким другом. Вместе мы проведем вечер в теплой дружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными», — утверждают организаторы.

В выходные также можно будет посетить выставку проекта «Симбиоз», которая открылась 4 декабря в арт-пространстве Закхаймских ворот (0+). На выставке, созданной членами фотоклуба «День фотографа» совместно с художниками Калининградской области, зрители увидят снимки вековых деревьев, старых придорожных аллей, а также взгляд на эти же места в работах художников. Вход свободный.