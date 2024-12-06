Встречу с Алихановым на аукционе продали за несколько миллионов рублей

Встречу с Алихановым на аукционе продали за несколько миллионов рублей
Победитель лота. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Благотворительность

Встречу с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым продали на благотворительном аукционе за несколько миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Аукцион, организованный фондом «Верю в чудо», прошёл в рамках благотворительного мероприятия «Зимний вечер» в Калининграде в арт-пространстве «Заря» 6 декабря. Лот, включающий в себя личную встречу с Антоном Алихановым, продали за 5 млн рублей. Его победителем стал участник аукциона.

Советник Алиханова и куратор медиаблока Минпромторга РФ Дмитрий Лысков перед мероприятием сообщил, что встреча с министром может пройти в Москве. Победитель лота поговорит с бывшим губернатором Калининградской области в нерабочее время. Средства направят на помощь подопечным детям благотворительного центра «Верю в чудо».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter