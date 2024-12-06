Встречу с Алихановым на аукционе продали за несколько миллионов рублей

Встречу с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым продали на благотворительном аукционе за несколько миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Аукцион, организованный фондом «Верю в чудо», прошёл в рамках благотворительного мероприятия «Зимний вечер» в Калининграде в арт-пространстве «Заря» 6 декабря. Лот, включающий в себя личную встречу с Антоном Алихановым, продали за 5 млн рублей. Его победителем стал участник аукциона.