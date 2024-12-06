Власти планируют выделить 310 млн на автобусные перевозки школьников в 2025

Все новости по теме: Многодетные семьи

Власти Калининградской области планируют выделить 310 млн рублей субсидий из областного бюджета на автобусные перевозки школьников. Об этом сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

Школьники из многодетных семей по льготной транспортной карте «Волна Балтики Регион» продолжат ездить бесплатно в автобусах областных маршрутов и на транспорте Калининграда. «Также по льготной транспортной карте 50% получают школьники и студенты не из многодетных семей», — сообщил губернатор.

Ранее в Калининградской области ввели бесплатный проезд для детей из многодетных семей на муниципальных маршрутах. Помимо бесплатного межмуниципального проезда для детей из многодетный семей новый закон вводит также льготное пользование маршрутами внутри районов региона. Мера коснётся более 25 тыс. человек, она начнёт работать с 1 января 2025 года.

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