В муниципалитетах региона введён бесплатный проезд для детей из многодетных семей

В Калининградской области ввели бесплатный проезд для детей из многодетных семей на муниципальных маршрутах. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания на заседании в четверг, 24 октября.

Отмечается, что ранее эта норма действовала только в Калининграде. Помимо бесплатного межмуниципального проезда для детей из многодетный семей новый закон вводит также льготное пользование маршрутами внутри районов региона. Мера коснётся более 25 тыс. человек, она начнёт работать с 1 января 2025 года.

«Самое главное, на что нужно обратить внимание, — это получение карты для льготного проезда детей, которые можно получить во всех МФЦ своих муниципалитетов. Карта делается 33 дня. Убедительная просьба ко всем родителям, которые имеют статус многодетных семей, — обратиться заранее для получения этих карт, чтобы с 1 января дети смогли воспользоваться данной нормой», — заявила после заседания председатель постоянного комитета по социальной политике калининградского Заксобрания Нина Фёдорова.

По её словам, такие транспортные карты необходимы для передачи данных в единую информационную систему. Благодаря ней региональные власти будут определять размер денежной компенсации для перевозчиков. Фёдорова отметила, что на эти цели в 2025 году выделят 72 млн рублей.

«Это серьёзная сумма, которую тоже надо контролировать и понимать, какие потоки куда идут. На каждый муниципалитет выделяется определённая денежная сумма в зависимости от количества детей в многодетных семьях. <...> Это будет единая карта „Волна Балтики. Регион“», — дополнила депутат Законодательного собрания.

В середине октября областные власти определили, что многодетной является «семья, состоящая из 2 родителей, состоящих в зарегистрированном браке, либо 1 родителя, имеющих (имеющего) 3 и более детей ( рожденных и (или) усыновленных (удочеренных), пасынков, падчериц), не достигших возраста 18 лет, совершеннолетних детей в возрасте от 18 до 23 лет при условии их обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме, в которой дети и 1 или оба родителя являются гражданами Российской Федерации, а также 1 из супругов и не менее 3 несовершеннолетних детей имеют регистрацию по месту жительства (пребывания) в Калининградской области».

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