Стало известно, кто выкупил личную встречу с Алихановым на аукционе (фото)

Встречу с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым на благотворительном аукционе фонда «Верю в чудо» выкупил директор по маркетингу IT-компании «Битрикс24» Александр Вартанян. Он занимает аналогичную должность в компании «1С-Битрикс», пишет «Руград».

При стартовой цене в 100 тыс. рублей лот в итоге ушёл за 5 млн. Годом ранее за возможность встретиться с на тот момент губернатором Калининградской области заплатили 1,7 млн. Советник Алиханова и куратор медиаблока Минпромторга РФ Дмитрий Лысков перед мероприятием сообщил, что встреча с министром может пройти в Москве. Победитель лота поговорит с бывшим губернатором Калининградской области в нерабочее время.

Аукцион прошёл в рамках благотворительного мероприятия «Зимний вечер» в Калининграде в арт-пространстве «Заря» 6 декабря. Все собранные средства будут направлены на помощь подопечным детям центра «Верю в чудо».

Основатель «Битрикса» — калининградский IT-бизнесмен Сергей Рыжиков.