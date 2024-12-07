В России утвердили единую стоимость экзаменов для мигрантов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой стоимости экзаменов для мигрантов на всей территории Российской Федерации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что размер платы за приём экзаменов для целей приобретения гражданства Российской Федерации составляет: а) по русскому языку — 2 950 рублей; б) по истории России и основам законодательства Российской Федерации — 2 950 рублей», — говорится в первом пункте постановления.

Стоимость сдачи экзаменов, необходимых для приобретения гражданства РФ, установлена в размере 2 950 руб., для получения разрешения на временное проживание — 5 900 руб., для получения разрешения на работу — 3 800 руб.

Первый пункт вступает в силу со дня опубликования постановления, остальные нововведения — одновременно со вступлением в силу изменений в статьи Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».