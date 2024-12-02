Нововведения декабря: пенсии, чайлдфри, билеты на поезд и зимняя резина

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Подать заявление о переводе накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд теперь можно до 31 декабря 2024 года. Законы, вступающие в силу в декабре, также касаются водителей, участников СВО, заключённых в СИЗО, пропагандистов чайлдфри и мигрантов. Кроме того, большинство работающего населения страны ждёт шестидневная рабочая неделя. Подробности — в нашем обзоре.

Шестидневная рабочая неделя

Новогодние каникулы в этом году продлятся 11 дней — с воскресенья 29 декабря 2024 года по среду 8 января 2025 года включительно. Длинным выходным будет предшествовать последняя рабочая неделя, которая в этом году будет шестидневной: с понедельника (23-го) по субботу (28 декабря).

Пенсии

Президент Путин подписал закон, который переносит срок подачи заявления о переводе накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений (ПДС) до 31 декабря 2024 года, а отказаться, если передумал, можно до 31 января 2025 года.

В декабре пенсионеры, получающие пенсии в первых числах января, получат две выплаты: за декабрь и за январь, что связано с графиком выплат, который учитывает новогодние праздники. «Тем, кто получает пенсию до 12 января, выплаты будут произведены в конце декабря. Гражданам, получающим пенсию в другие даты, средства будут выплачены в соответствующие даты января 2025 года», — пояснил глава Соцфонда Сергей Чирков.

Пенсия за январь будет выплачена с учётом индексации, запланированной на 2025 год. Согласно бюджету Социального фонда, с 1 января 2025 года страховые пенсии и фиксированные выплаты будут проиндексированы на 7,3%. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит около 24 тыс. руб.

Кроме того, традиционно бессрочную надбавку получат все пенсионеры, которым в ноябре исполнится 80 лет. С декабря они начнут получать двойную фиксированную выплату — 16 269,76 руб. Пенсию повысят в беззаявительном порядке.

Билеты на поезд

С 1 декабря выросли тарифы РЖД. Плата за грузовые перевозки проиндексирована на 13,8%, пассажирские подорожали на 11,6%.

Зимняя резина

1 декабря вступил в силу запрет на управление легковым автомобилем без зимних шин. Нарушение считается «условием, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». ГАИ может применить санкцию в виде предупреждения или штрафа в 500 руб. Зимняя резина обязательна до 1 марта.

Вооружённые силы и участники СВО

С 1 декабря увеличена штатная численность вооруженных сил. Общее количество ВС выросло до 2 млн 389 тыс. человек. Среди них — 1,5 млн военнослужащих.

Участники специальной военной операции (СВО) могут списать долги. Нововведение коснулось мобилизованных, контрактников и призванных на военную службу в зону боевых действий, а также их супруг. Списать можно долги, судебный акт о взыскании которых вступил в силу до 1 декабря 2024 года. Второе условие для получения льготы — подписание контракта с Минобороны не раньше 1 декабря 2024 года. Кроме того, участников СВО освободили от уплаты исполнительского сбора.

Связь



С 1 декабря ужесточили требования для получения лицензии на оказание услуг связи. Теперь операторы будут обязаны обеспечить пропуск трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора.

Улов

Также с 1 декабря изменились способы определения допустимого улова в районах действия международных договоров России. Росрыболовство теперь определяет перечень водных биологических ресурсов, а правительство — общий допустимый улов. Ранее эти пункты регулировались самими договорами.

Рыбные консервы

С 1 декабря введена маркировка рыбных консервов. Она стала обязательной для консервированной продукции из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, водорослей и прочих водных растений. Их производители и импортёры должны с 1 декабря наносить коды маркировки на свои товары и передавать в систему «Честный знак» сведения о вводе их в оборот. Если консервы были произведены или ввезены в страну до 1 декабря 2024 года, то продавать их без кодов маркировки можно до окончания срока годности.

Биометрия

В России начался первый этап эксперимента по сдаче биометрических персональных данных иностранцами и лицами без гражданства для разрешения на въезд в страну на срок более 90 дней.

Места для сбора биометрии организовали в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, а также в Жуковском в Подмосковье. Ещё одна точка открыта на приграничном пункте пропуска для автомобилей Маштаково в Оренбургской области. В этих пунктах граждане иностранных государств будут делать фотографии и сканировать отпечатки пальцев.

Чайлдфри

С 4 декабря вводится запрет на пропаганду чайлдфри — отказа от рождения детей. Нарушение закона будет караться штрафом в размере 400 тыс. руб. для физлиц, 800 тыс. руб.— для должностных и до 5 млн руб.— для юридических. Под запрет не попадает монашество.

Машино-места

С 4 декабря станет проще зарегистрировать право на место в паркинге многоквартирного дома или на коллективной автостоянке, находящееся в общей долевой собственности. Для этого потребуется заключить договор с кадастровым инженером. Закон отменяет необходимость получения согласия всех участников общей долевой собственности на выдел доли на паркинге.

Мигранты

С 10 декабря изменятся правила сдачи экзаменов для мигрантов. В их приёме запретят участвовать посредникам, а сертификаты о владении русским языком смогут выдавать только государственные учреждения.

Свидания в СИЗО

С 20 декабря разрешаются длительные свидания с родственниками для находящихся в следственных изоляторах. Заключённые должны будут получить письменное разрешение лица или органа, которые ведут дело. Сейчас такие заключённые имеют право лишь на краткосрочные свидания — до четырёх часов. Продолжительность длительных — до трёх суток.

Кроме того, появится возможность заменить длительное свидание на краткосрочное, а само свидание — на телефонный звонок.

Кредитные каникулы

31 декабря истекает срок, в течение которого мобилизованные и члены их семей могут обратиться с просьбой о кредитных каникулах.