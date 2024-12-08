МИД РФ: серьёзной угрозы российским военным в Сирии нет

Серьёзной угрозы российским военным, которые находятся в Сирии, нет. Об этом заявило Министерство иностранных дел Российской Федерации в своём телеграм-канале.

«Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет», — говорится в сообщении ведомства. Власти страны подчеркнули, что принимают меры для обеспечения безопасности граждан России, которые находятся в стране.

МИД также отметил, что с «озабоченностью» следит «за драматическими событиями в Сирии». Отмечается, что Башар Асад самостоятельно принял решение оставить президентский пост и передать власть мирным путём, покинув государство. Министерство подчеркнуло, что Россия в этих переговорах не участвовала.

«При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путём. В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции», — написал МИД и призвал конфликтующие стороны к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества.

Наступление антиправительственных сил во главе с «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана экстремистской организацией и запрещена в России) продолжается с конца ноября. В ночь на 8 декабря боевики захватили Хомс и вошли в Дамаск, столицу Сирии. Утром в воскресенье СМИ сообщили, что президент Башар Асад покинул страну. Боевики, борющиеся с правительственными силами и получившие контроль над государственным телевидением, заявили, что режим Асада пал.