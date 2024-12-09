В регионе выросло количество нарушений антитеррористических требований

В регионе выросло количество нарушений антитеррористических требований
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области в первом полугодии 2024 года выросло количество нарушений антитеррористических требований. Такие данные приводит прокурор региона в пояснительной записке к законопроекту о штрафах за подобные нарушения. Документ опубликован на сайте Законодательного собрания.

Отмечается, что большинство нарушений выявляются на объектах, которые находятся в муниципальной собственности. Прокурор поясняет, что это объекты образовательной, культурной, спортивной направленности, а также места массового пребывания. В законопроекте подчёркивается, что перечисленные факты указывают на низкую эффективность работы муниципальных антитеррористических комиссий.

«Только в первом полугодии 2024 года в сфере противодействия терроризму прокурорами выявлено 1005 нарушений (аналогичный период прошлого года — 903), в связи с чем принесено 46 протестов на правовые акты , регламентирующие внутриобъектовый режим (11), в суды направлено 51 исковое заявление (127), внесено 307 представлений (274), по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 189 виновных должностных лиц (198)», — говорится в документе.

Этим законопроектом подразумевается введение штрафов для граждан, должностных лиц и организаций за неисполнение решений антитеррористических комиссий и требований. Ответственным за его рассмотрение назначили комитет по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и порядку Законодательного собрания Калининградской области. На данный момент законопроект ожидает заключения независимой антикоррупционной экспертизы.

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