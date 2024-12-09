У Дворца спорта «Юность» разрешили продолжить вырубку деревьев (фото)

У Дворца спорта «Юность» разрешили продолжить вырубку деревьев (фото)
Фото: сайт администрации Калининграда
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Дворцу спорта «Юность» разрешили продолжить вырубку на ул. Маршала Баграмяна и снести ещё 18 деревьев. Срок действия порубочного билета — до 20 февраля 2025 года. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Калининграда.

Указанная цель вырубки — реконструкция зелёных насаждений в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе „Город Калининграда“ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». Снос деревьев, согласно порубочному билету, запланирован на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:114. Пересадить необходимо 11 деревьев, сохранить — 111.

Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 58 деревьев и 189 кустарников на том же земельном участке.

В феврале 2024 года у «Юности» вырубили 52 дерева и 49 кустарников для благоустройства территории. При этом действие первого порубочного билета, как указано в новом документе, было прекращено досрочно.

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