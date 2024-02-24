У дворца спорта “Юность” вырубили 52 дерева (фото) (дополнено)

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Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

На территории дворца спорта для детей и юношества «Юность» вырубили 52 дерева и 49 кустарников. Также уничтожено 46 погонных метров живой изгороди и 1219 кв. метров газона. Идут работы по благоустройству территории.

Снесли тополя, бузину, вишню и другие породы деревьев и кустарников. Порубочный билет был выдан 20 февраля 2024 года. Сохранить, согласно документам, подрядчик должен был 130 деревьев и 41 кустарник. 11 деревьев должны быть пересажены.

Проект реконструкции зелёных насаждений на объекте предусматривает посадку 36 остролистных клёнов Роял Ред, 12 сосен, а также 189 кустарников кизильника, барбариса и пузыреплодника. Ещё 2125 кустарников должны быть высажены согласно ведомости дополнительного озеленения. Завершить работы нужно до 30 мая 2025 года.

Торги на благоустройство территории дворца спорта «Юность» неоднократно срывались. В марте 2022 года заказчик был готов заплатить за работы 89 млн рублей.

В итоге власти увеличили начальную цену контракта до более чем 217 млн. Согласно сведениям, размещённым на портале госзакупок, договор на благоустройство был заключён в октябре 2023 года и находится на стадии исполнения. Указанный срок завершения работ — 30 апреля 2024 года.

Площадь подлежащей благоустройству территории составляет 2,2 гектара, площадь озеленения — 3668 кв.метров. Подрядчик должен обустроить зелёные зоны, парковки для автомобилей на 110 и 26 мест, парковку для автобусов на 5 мест, пешеходную аллею, велодорожку, аллею спортивной славы, тренировочные площадки, торговый павильон и т.д.

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