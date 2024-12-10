Госдума одобрила увеличение штрафов за превышение скорости на 50% с 2025 года

Штрафы за превышение скорости на дорогах будут увеличены на 50% со следующего года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на поправки, одобренные комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению.

Согласно тексту законопроекта, штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч, но менее чем на 40 км/ч вырастет с 500 до 750 руб. Штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч, но менее чем на 60 км/ч предлагается увеличить с диапазона от 1000 до 1500 руб. до диапазона от 2000 до 2250 руб.

В случае превышения скорости на более чем 60 км/ч, но не более 80 км/ч штраф составит от 3000 до 3750 руб. (вместо нынешних 2000–2500 руб.).